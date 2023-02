Hitelminősítés érkezett a Wing Holdingra

A Scope Ratings hitelminősítés felülvizsgálatának eredménye megerősítette a Wing Holding B+/Stable kibocsátói besorolását, valamint megerősítette az elsőbbségi, fedezetlen adósság B+ besorolását is. A kapott értékelés megfelel a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramja követelményeinek.

A hitelminősítő szakértői pozitívumként emelték ki, hogy a Wing csoport magyarországi befektetési portfolióját legnagyobbrészt ipari és logisztikai ingatlanok alkotják, amelyek a jelenlegi ingatlanpiaci környezetben is jó megtérülési mutatókat kínálnak köszönhetően az erős bérlői keresletnek és a piaci bérleti díjak prognosztizálható emelkedésének. Az értékelés azt is megállapította, hogy a magyar ingatlanfejlesztői piac finanszírozási bizonytalanságai ellenére, a Wing fejlesztési tevékenysége biztos alapokon nyugszik, ami a vállalat által fejlesztett lakások magas előértékesítési arányának és kereskedelmi ingatlanjai magas előbérleti arányának tudható be.

A társaság az elmúlt időszakban jelentős növekedésen ment keresztül, amihez legnagyobb részt a fejlesztési projektek sikeres végrehajtása, valamint az elmúlt év során végrehajtott felvásárlások járultak hozzá. Utóbbiak kapcsán a közelmúlt legfontosabb mérföldköve a társaság számára a németországi piacra történő belépés volt, a berlini székhelyű ingatlanfejlesztő Bauwert AG többségi részesedésének megvásárlásával. A Wing 2022 decemberében jelentette be a tranzakció aláírását, az ügylet zárása 2023 első negyedévében várható.

