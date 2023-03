Fenntarthatóbbak az épületek Budapesten: az irodaházak után már pláza is kapott zöld elismerést

BREEAM Very Good minősítést kapott az Etele Plaza

BREEAM Very Good minősítést szerzett kiskereskedelmi kategóriában az Etele Plaza. A Futureal fejlesztése az első bevásárlóközpont Magyarországon, amely a kiviteli fázisban megkapta az egyik legmagasabb környezettudatos épületminősítést. A BREEAM szigorú elvárásaival összhangban, a bevásárlóközpontnál különös hangsúlyt kapott a könnyű megközelíthetőség, a fényszennyezés, valamint a közvetlen környezeti terhelés minimalizálása, az időtálló anyagok beépítése és a hulladék újrafelhasználásának elősegítése is. A minősítésnek megfelelően a bérlők is a fenntarthatóságra törekedtek az üzletek kiépítésénél.

GTC Magyarország: 2023-tól csak tiszta energiával

A GTC Magyarország 2023 elejétől – az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel kötött megállapodásnak köszönhetően – valamennyi általa üzemeltetett ingatlanban kizárólag megújuló forrásokból származó energiát biztosít bérlőinek. A megállapodás eredményeként mára a GTC Magyarország összes ingatlanja megkapta a kizárólagos zöldenergia-felhasználást igazoló ZÖLD100 tanúsítványt.

A Millennium Gardens megkapta az Access4you "GOLD" minősítést

A Millennium Gardens irodaház akadálymentes környezetet biztosít a kerekesszékes, mozgáskorlátozott, vak, gyengénlátó, hallássérült, siket és autista látogatók számára. Az épület egyenletes burkolatú járdákon keresztül megközelíthető, a mélygarázsban akadálymentes parkolóhelyek vannak, valamint a főbejáratnál mozgásérzékelőkkel ellátott forgóajtó biztosítja az akadálymentes megközelítést. Több lift és lépcsőház van az emeletek között, a kezelőszerveknél tapintható feliratokkal. A recepciónál indukciós hurok került kialakításra a hallássérültek, és tapintható burkolat a bejárattól a recepcióig a látássérültek számára - szerepel az irodaház LinkedIn posztjában.

Címlapkép: Getty Images