Túlmelegedés ellen jön a fehér tetőcserép

Az építőiparban egyre többen ismerik fel a környezettudatos építkezésben rejlő lehetőségeket. A sűrűn lakott területeken kialakuló városi hőszigetek jelensége nem újkeletű, ám univerzális, bármelyik tetőn alkalmazható megoldás eddig még nem létezett. A fehér színű kerámia tetőcserepek hűvösebbé, így energiahatékonyabbá is tehetik az épületeket - áll a Wienerberger közleményében.

Világszerte egyre nagyobb problémát jelent a városi hőszigetek kialakulása. A nagy melegben az épületek és az aszfalt sok hőt elnyel, környezetükben pedig magasabb lesz a hőmérséklet, mint a környező vidéken. Ez hatással van az emberek egészségére és kényelmére, és növeli az épületek energiaszükségletét.

Sustainable Tech 2023 A klímacélok szolgálatába álló technológiai megoldásokról lesz szó április 25-én a Sustainable TECH konferencián.

A több ausztrál egyetem és intézet által 2020-ban végzett, kifejezetten az ország nagyvárosaira kiterjedő kutatás rámutatott, a városi hőszigetek okozta hőmérsékleti változások már most kimagaslók. A kialakuló hőszigetek a városi túlmelegedés és a közegészségügyi problémák mellett az épületek energiafogyasztását, így energiafelhasználási igényét is növelik. Ez nagyban hozzájárul az üvegházhatású gázok és a légszennyező anyagok kibocsátásához. A zöld tetők, a függőleges kertek, a városi zöldfelületek és a vízalapú technológiák azonban jelentősen enyhíthetik a hősziget-hatást. Ebben segíthetnek még a nemcsak színükben, de fenntarthatósági szempontból is merőben újdonságnak számító fehér tetőcserepek.

Építőipar 2023 Kevesebb, mint egy hónap és együtt az építőipari szakma! Március 30-án találkozunk az Építőipar 2023 konferencián. A részletekért kattintson!

Előnyük a hagyományos tetőfedő anyagokhoz képest a jóval magasabb hővisszaverő képességükben rejlik. Így jelentősen csökkenthetik a városi hőszigetek kialakulását is. Használatuk egyben mérsékli a tető alatti helyiségek hőmérsékletét, az épületek energiaszükségletét.

„Számos országban kísérleteznek, hogyan lehet csökkenteni a városi hőszigetek kialakulását világos felületek segítségével. Hiszünk abban, hogy a fenntartható megoldások lehetnek szépek, ha hozzáértő kezekbe kerülnek. Ez a kezdeményezés kiváló lehetőség volt arra, hogy megmutassuk a hazai szakma kreativitását, és a világos felületek tetőn és homlokzaton való megjelenítésében rejlő lehetőségeket kerámia tetőcseréppel” – mondta Nagy Zsolt István a Wienerberger zRt. marketingvezetője.

A benyújtott pályaművek közül a Tondach szakértői összeállítottak egy 12 alkotásból álló válogatást, melyek közül a nagyközönség is kiválaszthatja a neki legjobban tetszőt.

Címlapkép forrása: Wienerberger/3Z Építész Stúdió