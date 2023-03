Dubajban építené meg a Holdat egy ingatlanfejlesztő

A tavalyi évben harangozták be Dubajban, hogy egy 5 milliárd dolláros projekt keretében megépítenék a Holdat, vagyis egy, az égitestre hasonlító 224 méter átmérőjű szállodát. A gömb alakú épület külső borításán a tervek szerint megjelennek majd a Hold felszínén található kráterek formái is - derül ki a Moon World Resorts Inc. közösségi oldaláról . A beruházás koncepcióját most egy videóban mutatjuk meg.