Szinte teljesen kiszáradtak a csatornák Velencében - Képeken az alacsony vízállás

A probléma több tényező együttállásának köszönhető. A csapadék hiánya mellett a telihold és a tengeri áramlatok is befolyásolják a vízszintet, miközben a hetek óta tartó száraz téli időjárás is aggodalomra ad okot. Az Alpokban idén télen mindössze feleannyi hó esett, mint szokott.

A tavak mellett a folyókban is kevés a víz, a Pó, Olaszország leghosszabb folyója 61%-kal kevesebb vizet tartalmaz, mint általában ilyenkor. Mindez a térség mezőgazdaságára is hatással lesz, ami már tavaly nyáron is az elmúlt 70 év legsúlyosabb aszályával nézett szembe. A legfrissebb időjárás-előrejelzések szerint azonban a következő napokban megérkezik a régóta várt csapadék az Alpokban.

