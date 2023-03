Eladja a Sofitelt az Indotek Csoport

Pályázatot írt ki az Indotek a Sofitel hotel értékesítésére - tudta meg az Index , melyre a nyertes ajánlatot az Equilor Alapkezelő Zrt. nyújtotta be. Az Indotek Csoport több mint három éve vásárolta meg a Sofitelt, amin jelenleg átfogó felújítást végez.

Az Equilor Alapkezelő Zrt. egyik alapja vásárolja meg az Indotektől a Sofitel hotelt. A szálloda jelenleg felújítás alatt áll, az azt követő üzemeltetés azonban nem szerepel az Indotek Csoport stratégiájában, így az értékesítés mellett döntöttek.

Jellinek Dániel, a cégcsoport alapítója és vezérigazgatója a lapnak elmondta, hogy jelenleg is több olyan ígéretes befektetési célpontot látnak Magyarországon, valamint külföldön, amelyek a turisztikai ágazatnál magasabb hozammal kecsegtetnek. Az Indotek fő tevékenységi területe továbbra is a válságba jutott ingatlanok és vállalatok akvirálása. A tavalyi évben a Gellért szállót is hasonló okok miatt értékesítették.

Címlapkép forrása: MTI/Balogh Zoltán