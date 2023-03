Elvonulnál a világ elől? - Ezeken a szigeteken páratlan luxus vár

Egyre népszerűbbek a különböző szigetek a nemzetközi turizmus célpontjai között, amit a szállodaipar is igyekszik kihasználni. Görögországtól a Seychelle-szigetekig számos luxusszálloda építése zajlik, melyek közül most a Bloomberg listája alapján hetet mutatunk be. A szállodákban közös, hogy mindegyiket az idei évben fogják átadni / adták át.

Bár az elmúlt években számos kihívással nézett szembe a turizmus, mostanra ennek már nyoma sincs, különösen ami a szigetek iránti érdeklődést illeti. Görögország, Hawaii vagy éppen a Seychelle-szigetek egyaránt kedvelt célpontjai a turistáknak, ahol a pihenni vágyók akár luxuskörülmények között töltődhetnek fel. Nézzük, melyek az idei év legjobb szállodái.

Korfu, Görögország

Ez az a sziget, ami a magyar utazók körében is kimondottan népszerű célpont, közvetlen repülőjárattal Budapestről is könnyen elérhető. A sziget északi részén egy félszigeten épül az Ikos Odisia, ötcsillagos üdülő, ahol a május 19-i nyitást követően 395 szoba várja a vendégeket. A tengerre nyíló kilátás mellett összesen 10 bel- és kültéri medence, wellness szolgáltatásokkal is a hotelhez tartozik. Az all inclusive kétágyas szobák személyenként és éjszakánként mintegy 130 ezer forinttól indulnak.

Forrás: ikosresorts.com

Hawaii

Nagyot ugorva a földgömbön a világ másik oldalán a 1 Hotel Hanalei Bay február 15-én nyitott meg. Az egykori St. Regis Princeville 300 millió dolláros felújítása eredményeként egy, a Kauai sziget északi partján fekvő, a Hanalei-öböl szörfösök által kedvelt strandjára néző sziklákon lévő hotel újult meg. A 252 szobát és 51 lakosztályt tartalmazó komplexumban a természeti elemekre helyezték a hangsúlyt, az őshonos növényvilágtól kezdve a kézzel készített lámpákon át a fekete bazaltpadlóig. A szörfoktatás mellett egy 1600 négyzetméteres wellness-fürdő is a hotel része, ahol egy szoba ára éjszakánként mintegy 540 ezer forinttól kezdődik.

Forrás: 1hotels.com

A következő luxusszálloda helyszíne ugyancsak Hawaii. A Kona Village Resort 11 évnyi bezárás után július 1-jén újra megnyílik. A 32 hektáros területen 150 nádtetős bungaló épül, melyek mindegyike egy hagyományos hawaii otthonra emlékeztet. A megújuló energiával működő házakért éjszakánként közel 900 ezer forintot kérnek.

Forrás: rosewoodhotels.com

Maldív-szigetek

Az Avani + Fares Maldives Resort családbarát luxushotel a Velana nemzetközi repülőtértől félórás hidroplánútra található. A 12 hektáros magánszigeten a vízre épült villákból gyönyörködhetünk a naplementében vagy fedezhetjük fel búvárkodás közben a víz alatti világot. Az április 1-jei nyitást követően egy szoba éjszakánként 170 ezer forinttól indul, míg egy vízre épült villa ára 270 ezer forint.

Forrás: booking.com

Seychelle-szigetek

A Seychelle-szigetek legújabb üdülőhelye a 100 millió dollárból épülő Waldorf Astoria. A szálloda Mahé főszigetről egy 20 perces repülőúttal érhető el, ahol az év végi átadást követően 50 tengerparti villa várja az érdeklődőket, amiket pálmaerdők, lagúnák és korallzátonyok vesznek körül. Az üdülőhely a fenntarthatóság jegyében saját napelemparkkal rendelkezik. A várható árakat egyelőre nem közölték.

Forrás: theprochefme.com

Kenguru-sziget, Ausztrália

Miután a 2019-es bozóttüzek elpusztították a Kenguru-szigeten fekvő Southern Ocean Lodge (SOL) hotelt, egy 50 millió dolláros felújítással az idei év második felében újra megnyitja kapuit a 25 szobás szálloda. A SOL 2.0 egy 600 négyzetméteres, 4 szobás lakosztályt is magába foglal, amelynek teraszáról és medencéjéből az óceánra nyílik kilátás. A szállodához gyógyfürdő is tartozik, valamint vezetett túrákra is lesz lehetőség. Árakról egyelőre itt sem adtak információt.

Forrás: southernoceanlodge.com.au

Új-Zéland

A lista végére az új-zélandi FlockHill hotel került, ami lényegében egy, az ország legszebb hegyei között található villaépület. A helyszín a Christchurch-i repülőtérről autópályán 80 perc alatt, a páratlan szépségű tájakon átvezető mellékutakon pedig 2,5 óra alatt érhető el. A panorámás épületben a vendégeknek egy saját szakács is jár. A már megnyitott villaépület egy éjszaka 3,4 millió forintba kerül.

Forrás: flockhillnz.com

Címlapkép forrása: Getty Images