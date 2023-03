Rugalmas irodai munkatér nyílt Biatorbágyon

A hibrid munkamegoldások szolgáltató IWG a napokban nyitott a biatorbágyi Tópark "BE MY CITY" Iroda- és Lakóparkban egy újabb rugalmas munkaterületet. A projekt, amely a Lavinamix Csoport és az IWG közös partneri együttműködésében valósult meg, a Regus márkát választotta.

A hibrid munkamegoldásokat kereső vállakozások növekvő igényeire reagálva az IWG a következő évben világszerte 1000 új helyszínnel kívánja bővíteni portfólióját. Ennek része egy biatorbágyi munkaterület megnyitása is, az új Regus helyszín Biatorbágyon, a Tópark - Be My City területén található. Az épületben irodák, tárgyalók, co-working és kreatív terek kapnak helyet mintegy 1130 négyzetméteren.

„A mostani nyitással tovább erősítjük magyarországi jelenlétünket. Biatorbágy fontos üzleti központként ideális helyszín számunkra, amely lendületet ad terjeszkedési terveinknek. A rugalmas munkaterületek iránti igény továbbra is növekszik, ahogy a hibrid munkavégzés válik az új sztenderddé. A biatorbágyi nyitás éppen egy olyan időszakra esik, amikor egyre több vállalat számára válik nyilvánvalóvá, hogy a rugalmas munkavégzés növelheti a munkavállalók elégedettségét, növeli a produktív munkavégzést, miközben a környezetet is kíméli. Kutatások bizonyítják, hogy munkahelyi modellünk emeli a termelékenységet, és lehetővé teszi, hogy egy vállalkozás jelentősen alacsonyabb költségkiadás mellett fejlődhessen.” – mondta Mark Dixon, az IWG vezérigazgatója és alapítója.

"Örülünk, hogy az IWG-vel együttműködve hibrid munkaeszközöket hozhatunk a térségbe. A Budapest határában található helyszínünk nagyon keresetté vált a helyi cégek és a környéken dolgozók számára." – tette hozzá Bajnok Lajos, a Lavinamix Group vezetője.

Címlapkép: Regus