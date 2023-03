Hol hirdessük meg a lakásunkat, hogy biztosan sikerrel járjunk?

Azok, akik vásároltak már ingatlant, a leggyakrabban ingatlanhirdetési oldalakon szoktak keresni, majd az apróhirdetési oldalak, ismerősök ajánlása és a közösségi média csatornái következnek a népszerűségi sorrendben. Ezt az első pillantásra logikus sorrendet azonban felülírhatják az életkorból adódó preferenciák, derült ki az otpotthon.hu és OTP Bank felméréséből.

Az ingatlanvásárlási tapasztalattal rendelkezők 54 százaléka ingatlanhirdetési weboldalakon, illetve apróhirdetési oldalakon (32%) szokott lakást, házat keresni, de fontos szerepet játszik a személyes ismertség (30%) is. A kutatásból kiderült az is, hogy ingatlanközvetítőhöz 17 százalékuk fordult, míg nyomtatott lapokban a válaszadók 9 százaléka kereste új otthonát. A felületek között még fontos szerepet kap a közösségi média is, a magyarok 27 százaléka böngészi a közösségi médiát lakásvásárlás céljából.

A kutatás eredménye alapján életkor szerint eltérő stratégiákat alkalmazunk a keresésre. Míg az ingatlanportálokat legnagyobb arányban (69%) a 25-34 éves korosztály preferálja, addig a 18-24 éveseknél ez már megegyezik az átlaggal (54%) és 55-69 éveseknél ez az arány csak 46 százalék. A social media felületek használata inkább jellemző a 18-24 (55%) valamint a 25-34 évesekre (57%) és az apróhirdetési oldalakon is ez a korosztály kutat a vágyott ingatlan után a legnagyobb arányban (44%). A közösségi médiafelületeket legkisebb mértékben (23%) 55-69 évesek használják. Érdekes módon az életkor előrehaladtával egyre kevésbé érezzük azt, hogy meg kellene kérdeznünk ismerőseinket. Míg a 18-24 évesek 45 százaléka nyilatkozott úgy, hogy ismerőseiken keresztül is tájékozódnak, addig az 55-69 évesek 26 százaléka érezte ezt szükségesnek.

