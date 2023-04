Hatalmasra duzzadt az eladó lakások kínálata, de a keresletben is változást hozott a március

Rendkívüli hónapot zárt márciusban az országos lakáspiac, havi szinten stabilizálódott a kereslet több hónapos csökkenés után, a kínálat pedig szintén bővült - áll az ingatlan.com március havi kereslet-kínálati összesítőjében. Az elemzésből az is kiderül, hogy összesen több mint 200 ezer hirdetés fölé nőtt az eladó és kiadó ingatlanpiaci kínálat.

Márciusban az eladó lakások és házak iránti érdeklődések száma 6,6 százalékkal nőtt februárhoz képest. A feladott hirdetések száma pedig közel 10 százalékkal növekedett havi szinten. Február viszont három nappal rövidebb volt, ezért a naptárhatással tisztított adatok szerint havi szinten a kínálati oldalon stagnálásról, a keresletben pedig minimális, 3 százalékos csökkenés látható az előző hónaphoz képest. Az eredmények elsősorban a szezonalitásnak köszönhetők, tavasszal ugyanis rendre lendületet kap a lakáspiac.

A múlt hónap végére már összesen több mint 200 ezer eladó és kiadó ingatlanhirdetés adta a teljes kínálatot.

A 200 ezer hirdetés ténylegesen 160 ezer ingatlant foglal magában, vagyis a kínálatbővülés ellenére a hirdetések 80 százaléka egyedi ingatlant tartalmaz.

Stabilizálódott a kereslet

“Kétségtelen, hogy az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődések stabilizálódása irányváltást jelent az elmúlt hónapok csökkenéséhez képest. Ugyanakkor éves szinten azért még így is 40 százalékkal visszafogottabb a kereslet. Fontos kiemelni, hogy a márciusi adatokat több tényező befolyásolta, többek között a bázishatás. Tavaly márciusban ugyanis túlzás nélkül több tényező is sokkolta az ingatlanpiacot: Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja, az energiadrágulástól való félelem és az infláció gyorsulása negatív trendeket indított be.” - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: “Az éves változást meghatározzák az említett bázishatások is, ennek ellenére elmondható, hogy záródik a keresleti-kínálati olló. A változás annak köszönhető, hogy az érdeklődések márciusban nem csökkentek tovább.” A szakember szerint

egyelőre kérdés, hogy a keresleti oldalon látható javulás mennyire lesz tartós.

Mindenesetre vannak kedvező jelek. Egyrészt a legfrissebb adatok szerint az infláció már elérte a csúcspontját és az árindex mérséklődésére lehet számítani. Az infláció visszahúzódásával párhuzamosan pedig középtávon a kamatkörnyezet is kedvező irányba változhat, azaz a lakáshitelek kamata is csökkenhet. Az országos kínálat pedig már elég széles ahhoz, hogy a kereslet a következő időszakban emelkedő pályára álljon. A költözést eddig a bizonytalan környezet miatt halogató vevőjelölteket visszacsalogathatja a piacra az alkupozíció erősödése, ugyanis a korábbi időszakhoz képest nagyobb diszkontot árengedményeket érhetnek el.

