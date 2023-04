Újabb horrorsztori a magyar lakáspiacon

Hamis ígéretekkel csábították a vevőket egy váci lakópark lakásainak megvásárlására. A lakások ugyanis nem készültek el, a kivitelező cég pedig elérhetetlen, így a vevők nem tudják, mi van a pénzükkel, mi lesz a lakásokkal és elkészülnek-e valaha azok a lakások, amikre előlegként milliókat fizettek be.

Az egyik vásárló a lapnak elmondta, hogy négy éve fizetett be két lakásra előleget a váci lakóparkban, melyet 2020-ban kellett volna átadni. Az épületeknek azonban azóta is csak az alapjai vagy a falai állnak, a tizenkét épületből mindössze kettő készült el, de lakhatási engedély azokra sincs. Fél éve ráadásul a munkavégzés is teljesen leállt, őrzés sincs a területen, így az elkészült lakásokból elkezdték ellopni a berendezést (radiátorokat, csaptelepeket, stb.).

Címlapkép forrása: Getty Images