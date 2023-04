Az Óbudai Egyetem használatába kerül egy belvárosi épület

MTI 2023. április 05. 15:46

Hivatalosan is az Óbudai Egyetem (ÓE) használatába kerül az a József körúti épület, amely már a XIX. században is műszaki oktatás céljait szolgálta az ÓE jogelőd intézményében. "Idén 30 százalékkal nőtt az egyetemünket elsőként jelölő felvételizők száma, ezért is fontos számunkra az infrastruktúra fejlesztése, illetve bővítése." - hangsúlyozta Prof. Dr. Kovács Levente rektor az ingatlanrész átvétele alkalmából rendezett eseményen.