Jövőre indulhat a Hungaroring felújítása - Ezek az elemek épülnek újjá

Több elemében is megújulhat a Hungaroring a következő években. Mivel a közművek állapota és az infrastruktúra egyáltalán nem felel meg a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) követelményeinek, szükségessé vált a felújítás. A tervezett fejlesztés során a paddockban található főépület, a mögötte elhelyezkedő depo, valamint a célegyenesben lévő fedett lelátó és a főbejárati porta is újjáépül. Az előzetes tervek szerint a 2026-os Forma-1-es Magyar Nagydíjat már a teljesen megújult létesítményben rendezik, emellett vizsgálják annak a lehetőségét is, hogy a pályát úgy újítsák fel, hogy azon később, akár gyorsaságimotoros világbajnoki futamokat is lehessen rendezni.

A kivitelezés 2024 őszén indulhat, jelenleg a feltételes közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának összeállítása zajlik. Magyarországnak 2026-ig van érvényes szerződése Forma-1-es futam megrendezésére a Hungaroringen, és a 2027-től 2032-ig tartó hosszabbításnak feltétele az, hogy a tervezett fejlesztések megvalósuljanak.

Címlapkép forrása: Getty Images