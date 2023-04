Lassult a hazai nyaralópiac: ennyiért lehet a különböző településeken hétvégi házat venni

Az előzetes várakozásoknak megfelelően a nyaralópiacon is jelentősen csökkent a kereslet, de vannak kivételek, ilyen a Balaton és a Tisza-tó környéke - áll az ingatlan.com legfrissebb elemzésében, amely a tavaszi szezon indulása apropóján ismerteti, hogy miként alakult az elmúlt időszakban a nyaralók iránti érdeklődés, mekkora kínálatra számíthatnak a vevőjelöltek, egyúttal bemutatja a legfrissebb kínálati árakat is.

“A nyaralók iránti érdeklődés lényegében megfeleződött az idén az egy évvel korábbihoz képest, a visszaesés megegyezik a lakóingatlanoknál látható keresletcsökkenéssel. Az okok ugyanazok: a bizonytalanabb gazdasági környezet miatt sokan kivárnak az esetleges nyaralóvásárlással. A balatoni és a Tisza-tavi nyaralópiac kivételt jelent, mivel itt csak 30 százalék körüli keresletcsökkenés látszik. A Balatonnál az északi parti települések mérsékeltebb visszaesést könyvelhettek el, sőt, a Balatonakaliban és Balatonfűzfőn lévő nyaralók iránt nőtt az érdeklődés. A Tisza-tó esetében a szerény keresletcsökkenés hátterében az állhat, hogy az ottani településeken eleve alacsonyak voltak az árak és kedvezőek a természeti, illetve nyaralóövezeti adottságok, tehát ott már nincs nagy tere a kereslet- és árcsökkenésnek. A Velencei-tó környékén található nyaralóknál a lakáspiacon látotthoz hasonló 50 százalékos csökkenés látszik.” - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A kínálat - összhangban a lakóingatlanok piacán látható trenddel - a legtöbb nyaralóövezetben bővült, és már több mint 13 ezer eladó ingatlanból válogathatnak a vevők. Az eladó nyaralók száma éves összevetésben 50 százalékkal nőtt, de január óta is 5 százalékos a bővülés. A Balatonnál harmadával nőtt a kínálat, a Tisza-tónál pedig másfélszeresére nőtt az eladó nyaralók száma tavaly áprilishoz képest.

Április 21-23. között 13. alkalommal nyitja meg kapuit a Lakáskiállítás. A kiállítók között várjuk a lakásfejlesztés, ingatlanközvetítés, finanszírozás, vagyonvédelem, ingatlankezelés, energetikai tanúsítvány, értékbecslés, ügyvédi és tanácsadói szolgáltatások területeivel foglalkozó cégeket. További információk ide kattintva érhetők el.

Mennyiért kínálják a nyaralókat?

Az ingatlan.com legfrissebb adatai szerint április elején a Balaton északi partján - Veszprém vármegyében - lévő nyaralók átlagos kínálati négyzetméterára 970 ezer forint volt, bár ez 15 százalékos drágulásnak felel meg éves szinten, januárhoz képest gyakorlatilag stagnálást jelent. A tó déli partján 1 millió forint felett van az átlagos négyzetméterár, az 6 százalékos éves emelkedést tükröz, a januári szinttel pedig megegyezik. A Velencei-tónál a gárdonyi és velencei nyaralókat 813 ezer forintos négyzetméterár jellemezte idén áprilisban, a tavaly áprilisi szintet ez mindössze 5 százalékkal haladja meg és alig haladja meg a januári 804 ezer forintot. A Tisza-tónál 22 százalékkal 334 ezer forintra emelkedtek a négyzetméterárak egy év alatt, ebben az évben azonban stagnáltak.

A Dunakanyarnál található nyaralótérség településein vegyesen alakultak az árak. “A budapesti vonzáskörzethez sorolható településeken az agglomeráció felértékelődése miatt némi drágulás látható, a nagymarosi és verőcei átlagos négyzetméterára idén januárhoz képest egyaránt 11 százalékkal 700 ezer és 716 ezer forintra emelkedtek. Miközben a térség nyaralóövezeteit inkább árcsökkenés vagy stagnálás jellemzi.

Balogh László közölte: “A nyaralópiacon látható változásokról összességében elmondható, hogy aki klasszikus nyaralót szeretne vásárolni és megvan hozzá a megfelelő anyagi mozgástere is, annak most érdemes szétnéznie a kínálatban, mert napról-napra egyre jobb lehetőségekbe lehet belefutni.” Az ingatlan.com szakértője szerint a nyaralószegmens változását amúgy is érdemes nyomon követni, mert a lakóingatlanpiacot érintő jelentősebb változások gyakran hamarabb megjelennek a nyaralópiacon. Hozzáfűzte, 2022 áprilisában már megindult a nyaralóknál a keresletcsökkenés, ez pedig markánsan megjelent az idei átlagárakban.

Legdrágább és legolcsóbb települések a Balatonnál

A kínálati négyzetméterárak (ezer Ft/m2) alapján az alábbiak most a legdrágább balatoni települések, az adott település árait azonban erősen befolyásolhatja egy-egy nagyobb új projekt megjelenése:

Tihany: 1798 Alsóörs: 1620 Balatonszemes: 1441 Szántód: 1241 Aszófő: 1200 Zamárdi: 1165 Siófok: 1147 Balatonőszöd: 1140

Ezek pedig a legolcsóbb balatoni települések, szintén ezer forintban meghatározott négyzetméterárak alapján:

Balatonújlak: 431 Balatonendréd: 453 Balatonrendes: 551 Balatonszentgyörgy: 598 Balatonszabadi: 637 Balatonakali: 670 Balatonkeresztúr: 672 Balatonberény: 702

Legdrágább és legolcsóbb Balatonon kívüli üdülőtelepülések

A Balaton tehát továbbra is a legdrágább üdülőkörzet az országban, így aki kedvezőbb áron vásárolna, annak érdemes más országrészekben is nézelődnie, például a Dunakanyarnál, a Velencei-tónál vagy a Tisza-tónál.

Legdrágábbak a Balatonon kívül:

Szentendre: 923 Dunakeszi: 869 Velence: 831 Budakalász: 825 Gárdony: 795 Zebegény: 790 Vác: 764 Pócsmegyer: 750

Legolcsóbbak a Balatonon kívül:

Tiszaderzs: 125 Kisköre: 175 Sarud: 305 Poroszló: 327 Abádszalók: 330 Tiszafüred: 383 Szob: 427 Pilismarót: 450

Címlapkép forrása: Getty Images