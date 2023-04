Sürgős állami beavatkozásra lenne szükség az építőiparban - Így látják a helyzetet a piaci szereplők

Újabb helyről erősítették meg azt, amit a Portfolio Építőipar 2023 konferenciáján is kiemeltek a szakértők , azaz, hogy nagyon komoly mértékben lassul a hazai építőanyag piac, ahol 2023 első hónapjaiban is rendkívül nagy visszaesést regisztráltak. A helyzetet Juhász Attila, az Új Ház Építőanyag Nagykereskedelmi Zrt. igazgatóságának elnöke értékelte, aki az aktuális adatok mellett a 2023-ban várható iparági kilátásokat és az építőipar várható jövőjét is elemezte.

Amellett, hogy rendkívüli mértékű lassulás jellemzi a hazai építőipart, az idei esztendő többféle bizonytalanságot is tartogat a bajba került iparág számra. A folyamatok az Újház hálózatát is elérték: 2023 első két hónapjában eladási értékben 21%-os csökkenést könyveltek el az előző év hasonló időszakához képest. Tekintetbe véve, hogy időközben jelentős áremelések is történtek, az eladott árumennyiség volumenében ez valójában 27%-os visszaesést jelent. A legutóbbi két esztendő piacát egyértelműen az otthonfelújítás fűtötte, a tavalyi esztendő utolsó negyedévében viszont már érezhető volt az a tendencia, hogy a forgalom visszaesésével járó negatív trendfordulat következik be.

A legnagyobb visszaesés a tetőfedőanyagok, illetve a szerkezetépítés termékkör kapcsán érzékelhető. Amíg az előbbi, értékben 40, volumenében 53 százalékkal esett vissza, a szerkezetépítési termékeknél, (ahol meghatározó részt képviselnek a falazóanyagok) 34 százalékos érték, illetve 48 százalékos mennyiségi csökkenést regisztráltak.

Megtört a korábbi lendület

„Egyértelműen rossz előjel, hogy tetőfedőanyagból és falazóanyagból ötven százalékkal kevesebb fogy, mint tavaly, hiszen egy lakóépület megépítésénél ezek számítanak a belépő termékköröknek. A tapasztalataink azt mutatják, hogy így a következő hónapokban a többi terméktípus forgalmának visszaesése is leköveti majd ezt a tendenciát”- folytatta elemzését Juhász Attila. Ennek ellenére pozitív elmozdulás is tapasztalható: a kertépítés és a felületképzés területén 7, illetve 2 százalékos értékbeni növekedés mutatkozik, de a volumencsökkenés már ezeknél a termékeknél is érezhető.

Április 21-23. között 13. alkalommal nyitja meg kapuit a Lakáskiállítás. A kiállítók között várjuk a lakásfejlesztés, ingatlanközvetítés, finanszírozás, vagyonvédelem, ingatlankezelés, energetikai tanúsítvány, értékbecslés, ügyvédi és tanácsadói szolgáltatások területeivel foglalkozó cégeket. További információk ide kattintva érhetők el.

2023 első hónapjaiban a vevőszegmentáció alapján a legnagyobb, 34 százalékos visszaesést az új családi házat építőknél tapasztalták.

A felújítóknál 17 százalékos, a szakkivitelezők esetében 13 százalékos, a generálkivitelező és projektcégek estében pedig 10 százalékos a forgalom visszaesés mértéke. Utóbbinál, a viszonylag szerényebb mértékű projektvisszaesés egyértelműen annak köszönhető, hogy az ilyen építkezések általánosságban már tavaly elkezdődtek, és most a kifutásuk zajlik. Az is a nagyobb projektek jellemzője, hogy miközben ezen a területen nehezebben indul be a piac, a tehetetlenségből adódóan a lassulás is csak fokozatosan érezteti a hatását.

Sürgős állami beavatkozásra, a felújítási támogatás visszaállítására várva

„Mivel összességében azt látjuk, hogy bizonytalanság és kivárás jellemzi a piacot,

az iparág szereplői úgy ítélik meg, hogy feltétlenül szükség lenne valamilyen sürgős állami beavatkozásra.

Olyanra, ami újra lendületet tudna adni az építőiparnak”- jelentette ki a szakértő. A szakma ezért azt javasolja, hogy ismét be kellene vezetni az otthonfelújítási támogatás programot, ami gyorsan be tudná indítani a felújítási piacot. Ugyanakkor az iparág szereplői a korábbi 3+3 millió forintos konstrukció helyett, egy olyan 4+2 milliós támogatást látnánk ideálisnak, amelyben a támogatás mértéke 2 millió forint lenne. Hozzátéve: miközben a legnagyobb kihívást jelenleg nyilván a költségvetés forráshiánya okozhatja, a támogatás forrását, a szakma megítélése szerint nagy részben a teljes felújítás ÁFA oldaláról lehetne megfinanszírozni.

„Egyértelműen az a javaslatunk, hogy a támogatásokat le kellene korlátozni az energiahatékonysággal kapcsolatos felújításokra. Így az építőipar életben tartása mellett, egyszerre az Európai Unió által is stratégiai célnak tekintett klímasemlegességi, valamint energiafüggetlenségi célok is teljesülnének." Legalább ennyire fontos az új, minimális kibocsátású lakóingatlanok építése, amelyek mostani létrejöttének legnagyobb gátját a magas kamatkörnyezet jelenti. Az Újház vezetője szerint erre egy kamattámogatott, új építésű lakásvásárlásra fordított lakossági hitelkonstrukció lehetne megoldás, maximum 5-6 százalék körüli kamatszinttel.

Kemény lett a verseny, kisebb a várakozási idő

Az új helyzetben az is jellemzi 2023 első 3 hónapját, hogy a nagyobb építőipari projektre a korábbinál sokkal több fővállalkozó és kivitelező jelentkezik. „Egyértelmű változás, hogy egy-egy nagyobb munka elnyeréséért nagyságrendekkel több vállalkozás indul mint korábban. Ami azt mutatja, hogy az építőipari megrendelések csökkenése miatt jelentősen megnőtt a verseny a kivitelezők között. Azt is tapasztaljuk, hogy amíg a tavalyi esztendőt a jelentős kivitelezői kapacitáshiány jellemezte, idén már sokkal könnyebben találnak az ügyfeleink szakembereket, miközben fele annyit kell várni egy kivitelezőre, mint a tavalyi év azonos időszakában.”

Juhász Attila azt is elmondta, hogy miközben a tavalyi év meglehetősen turbulens volt az építőanyagár-változás tekintetében, az építőanyag infláció minden várakozást meghaladóan növekedett. Amíg 2020-ban 4 százalékkal, 2021-ben 11 százalékkal, 2022-ben már átlagosan 26 százalékkal drágultak az általuk forgalmazott építőipari termékek. Ez összességében, az elmúlt 3 év vonatkozásában 45 százalékos drágulást jelentett. 2022-ben a legnagyobb mértékben a szárazépítészeti anyagok ára emelkedett: 39 százalékkal. A szigetelőanyagok 35, a betonacélok 31, a tetőfedő anyagok 27, míg a szerkezetépítészeti anyagok 25 százalékkal lettek drágábbak.

A szakember kifejtette: az árváltozásokat több tényező is indukálta. Legnagobb hatása az energia és az üzemanyag árak emelkedésének, a forint árfolyam változásának, valamint a szomszédos háború ellátási láncra gyakorolt hatásaiból fakadó áruhiánynak volt. A tavaly bevezetett kiegészítő bányajáradék a cementtermékek esetében jelentősen felkorbácsolta az árakat. Ennek hatására nagymértékben drágult a transzportbeton, nőtt a beton szerkezeti elemek, a betoncserepek, a különböző építési segédanyagok, valamint a beton térkövek árszintje is.

Mi várható idén?

"A jelenlegi bizonytalan helyzetben nehéz megjósolni, hogy 2023-ban pontosan mi várható az építőanyagárak tekintetében. Már csak azért is, mert a tisztán nem látható körülmények között sokan kivárnak a beruházások megkezdésével.

Reális esély van arra, hogy egy-egy termékkörnél akár már a korrekció is megmutatkozhat az árakban, aminek például a szigetelőanyagok terén már most látjuk a jeleit.

Végeredményben azonban, az általános infláció és a forintárfolyam ingadozása, valamint a szomszédos háborús helyzet okozta ellátási lánc-akadozás miatt 2023-ban is az árak emelkedését látjuk reálisnak. Azzal a pozitívummal, hogy annak mértéke várhatóan nem fogja elérni az átlagos inflációt: 5-10 százalék körüli áremelkedésre számítunk éves viszonylatban. Amit azonban még nagyon sok előre nem látható tényező befolyásolhat.”-mondta.

A trendek azt mutatják, hogy 2023-ban a meglévő épületek energiahatékonysági felújítása kerül a fókuszba. Ezt támasztja alá az Újház közelmúltbeli reprezentatív felmérése is, ahol a megkérdezettek 48 százaléka nyilatkozta, hogy nem elégedett az otthona hőtartó képességével.

Címlapkép forrása: Getty Images