Budapest beltengere lett a Velencei-tó - Így alakulnak a tóparti lakásárak

Ha álmodtak is valaha arról a Velencei-tó partján, hogy egyszer majd versenyre kelnek a Balatonnal, ma már az ingatlanpiac is azt mutatja: teljesen más szerepet szán e térségnek a sors. Az OTP Ingatlanpont szakértője úgy tapasztalja, az érdeklődők már felismerték, hogy ez a tó jóval többet kínál, mint pusztán nyári vizes időtöltést.

A Velencei-tavat hagyományosan együtt emlegetik a Balatonnal, mint a magyarok egyik kedvenc nyári üdülőhelyét, de ez a párosítás egyre kevésbé igaz. Egyrészt, mert a Balaton olyan uralkodó márka, amivel nem is nagyon lehet versenyre kelni, másrészt csupán turisztikai célpontként a Velencei-tó is egyre kevésbé mozgatja meg az emberek fantáziáját. Ma már inkább lehetséges állandó lakóhelyükként tekintenek rá az érdeklődők, amiben Budapest közelsége is szerepet játszik.

Ezt erősíti meg a turisztikai forgalom visszaesése is, az állandó otthont keresők körében azonban továbbra is népszerű a Velencei-tó környéke. A hálózat szakértője szerint az északi partra, például Sukoró környékére, ahol nincs tömegközlekedés, jellemzően jómódú vállalkozók költöznek be, míg a déli oldalon, ahol a vasút fut, inkább a középosztály talál otthonra és ennek megfelelően alakul a kereslet is. A vasút közelsége például itt árfelhajtó tényező.

A múlt év végére a piac itt is lelassult az ismert körülmények miatt, a kereslet jócskán visszaesett. A telet – amikor senki sem tudhatta, hogy hosszabb távon mit okozhat a rezsiköltségek emelkedése – a kivárás jellemezte, az ingatlanszakértők most kezdik érezni az érdeklődés erősödését. Időközben az árazásban is bizonyos korrekció kezdődött. Az árcsökkenés itt inkább a 80-100 millió fölötti ingatlanokat érintette, míg a 30-80 milliósoknál jellemzőbb volt a stagnálás, kivéve a korszerűtleneket, amelyek kevésbé tartották az árukat. A vágyak és a realitások összeigazítása még nem ért véget, a helyi tapasztalatok szerint most is előfordulnak 20-30 százalékos alkuk a piacon.

Az északi parton nem gyakori a befektetési célra vásárolt ingatlan, a jellemzően 100 millió forint körüli házakat saját részre veszik a leendő tulajdonosok. Sukorón egy üres telek átlagosan 30 millió forintba kerül, míg Pákozdon, a tópart legkevésbé frekventált részén 70-80 millió forint egy új építésű ingatlan. Gárdonyban az új lakások négyzetméterára 900 ezer és 1 millió forint között alakul, a velencei termálfürdőnél pedig 800-950 ezerbe kerül egy négyzetméter. A hazai nyaralópiacról az árak összefüggésében az alábbi cikkünkben részletesen is írtunk:

