A pesti belváros szintjére ugrottak a lakásárak egy eldugott magyar faluban

Van egy kis falu Borsodban, ahol a beszámolók szerint budapesti szinten vannak a lakásárak. Az okok mögött egy érdekes helyzet áll, egy közel száz éve halott csodarabbi, akinek azóta is csodájára járnak a gyakran külföldről érkező zarándokok, folyamatos keresletet adva ezzel a helyi lakáspiacnak - írja a 24.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén megye nem a magas lakásárairól híres, különösen nem a kisebb községekben. Bodrogkeresztúr azonban kivételt képez ezalól, ahol a megyeszékhelynél, Miskolcnál is jelentősen magasabb, a budapestihez hasonló árakon kínálják a házakat az eladók. Bár a falu Tokaj mellett, a Miskolc-Nyíregyháza-Kassa háromszögben található, a magas ingatlanárak mögött nem a földrajzi tényezők, hanem egy csodarabbi áll, akinek a sírját belföldről és külföldről tömegével látogatják az ortodox haszid zsidók.

Jesaje Steiner 1851-ben született, kezdetben utazórabbi volt, majd Bodrogkeresztúron telepedett le. A letelepedés után egyre többször mondták róla, hogy csodákat tett. Betegeket gyógyított, segítette a nélkülözőket és egyes beszámolók szerint az utcákon úgy járt, mintha lebegett volna. A rabbi 1925. április 27-én meghalt, de halálának évfordulóján azóta is sokan zarándokolnak el a sírjához, ráadásul nemcsak Magyarországról, hanem a világ minden tájáról, többek között Londonból, az Egyesült Államokból és Ausztráliából is.

Bár a falut a környékhez hasonlóan az elnéptelenedés jellemzi, a lakásárak helyi viszonylatban mégis kiugróan magasak. Mintegy 10-12 éve indult be igazán a zarándokturizmus, ami az ingatlanok iránti keresletben is megmutatkozott. Jóllehet milliós négyzetméterárak azért ennek ellenére sincsenek a faluban, de egy helyi ingatlanközvetítő szerint a környék átlagánál valóban jelentősen magasabbak az árak. A főutca házai között több is 70-90 millió forint között cserélt gazdát, de volt egy, a rabbi egykori lakhelye melletti ház, amit néhány éve 170 millió forintért adtak el.

A jelenlegi kínálatban egyébként 40 és 130 millió forint között szóródnak a családi házak árai, de van egy ingatlan, amit 290 millió forintért kínál a tulajdonos. Az ingatlanközvetítő szerint viszont sokan csak azért hirdetik meg kiugróan magas áron az ingatlanjukat, mert nem akarnak mindenáron megválni tőle. A piac az utóbbi időben ott is befagyott, az eladások a korábbi negyedére estek vissza.

A falu ráadásul a környező megyeszékhelyektől is túl messze van a napi ingázáshoz, akárcsak Kassától, ahonnan egyébként sokan költöznek a határ innenső oldalára a jelentősen alacsonyabb lakásárak miatt. Míg a kassai paneleket akár 60 millió forintért is el lehet adni, Gönc környékén ennek töredékéért jó állapotú családi házat kapnak. Bodrogkeresztúr tehát jó példája annak, hogy egy, a piacgazdaság szempontjából nehezen értelmezhető tényező milyen mértékben képes befolyásolni egy adott mikrokörnyezet lakáspiacát, ahol ha milliós négyzetméterárak azért még ma sincsenek, de a 600-700 ezer forintos fajlagos árak is kiugróan magasak a környék településeihez képest.

Címlapkép forrása: MTI / Jászai Csaba