Jellinek Dániel cége tovább terjeszkedik Spanyolországban

A Jellinek Dániel vezette Indotek Group folytatja terjeszkedését Spanyolországban, ezúttal a csoport ingatlanportfóliója egy barcelonai és egy valenciai bevásárlóközponttal lett gazdagabb.

Tovább terjeszkedik Spanyolországban a budapesti székhelyű Indotek Group – a Jellinek Dániel által vezetett vállalat a valenciai Factory Bonaire bevásárlóközpontot vásárolta meg, amiben 60 üzlet található mintegy 11 000 négyzetméter kereskedelmi területen, a közlemény szerint az ingatlan alkalmas további hétezer négyzetméret beépítésére is. Ezen felül az Indotek Group tulajdonába került a barcelonai Vilamarina üzletközpont is, írja a HVG - ez a létesítmény 80 üzletet foglal magában 32 ezer négyzetméternyi területen, a boltokon kívül pedig szórakoztató és vendéglátó egységekkel is rendelkezik.

A budapesti székhelyű Indotek az Ibériai-félsziget egyik vezető, tőzsdén jelenlévő ingatlanvállalatától, a Merlin Properties Socimitól vásárolta meg az ingatlanokat, az El País című napilap értesülése szerint

a vételár 22 millió euró volt.

Federico Hens, az Indotek csoport spanyolországi menedzsere szerint a spanyol kiskereskedelmi szektor kitartott a globális világjárvány utáni nehézségek ellenére is, ráadásul a várható éves növekedését 4 százalékra várják, meghaladva az eurózóna előrejelzéseit. Az Indotek Group Spanyolországban több szupermarketet és egy retail parkot is birtokol, emellett hat szállodával rendelkezik különböző településeken a Földközi-tenger partján, összesen 1300 szobával.

Hazánkban egyébként többek között a Corvin Pláza, a Duna Pláza, a székesfehérvári Alba és a Debrecen Pláza tartozik az Indotek portfóliójába, olvasható a cég oldalán.

Címlapkép: Craig Hastings via Getty Images