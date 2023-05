A 30 millió az új 20 millió - Mire elég ez a budapesti lakáspiacon?

Míg két-három éve még 20 millió forintnál lehetett meghúzni azt az alsó határt a fővárosi lakáspiacon, ahol megjelenik az érdemi választék a kínálatban, addig ma ez a határ inkább 30 millió forintra tehető. Az Otthon Centrum kimutatása arra kereste a választ, hogy vajon milyen ingatlan érhető el Budapest különböző részein 30 millió forintért. Bár nagyot nem lehet ennyiből álmodni, de az utóbbi években jelentősen megemelkedett négyzetméterárak miatt érezhető kereslet mutatkozik az ilyen értékű ingatlanok iránt.

Az áremelkedés ütemét jól mutatja, hogy a hálózat 2020 őszi adatai szerint két és fél évvel ezelőtt még 20 millió forint környékén lehetett meghúzni a lélektani határt a mostani 30 millióval szemben. A legfrissebb piaci adatok szerint viszont az áremelkedés üteme veszített lendületéből, ami elsősorban az emelkedő hitelkamatszintnek, az inflációs környezetnek, valamint a fizetőképes kereslet csökkenésének tudható be, így sokan kivárnak, hátha jelentősen mérséklődnek az árak, de erre főleg a rossz műszaki állapotú, korszerűtlen energetikai megoldásokat felvonultató ingatlanok esetében van nagyobb esély.

A magas infláció és romló hitelkamatok legkevésbé a használt tégla lakások fajlagos árára hatottak, ezzel szemben a panellakások négyzetméterár-növekedése lényegében megállt a fővárosban, míg a családi házak átlagos négyzetméterára csökkent. „Fontos azonban leszögezni, hogy kerületenként jelentős árkülönbség mutatható ki, így abban is nagy az eltérés, hogy 30 millió forint ténylegesen mekkora lakás megvásárlására elegendő összeg” – mondta el Soóki-Tóth Gábor. Az Otthon Centrum elemzési vezetője hozzátette, hogy az idei év I. negyedéves adatai szerint ekkora összegből a téglalakások esetében a fővárosi átlag alapján mindössze egy 29,5 négyzetméteres lakás vásárolható.

A kerületi átlagértékek alapján a legkisebb alapterületű lakás az V. kerületben érhető el, amely mindössze 17 négyzetméteres, de az I. kerületben is csupán 20 négyzetméteres lakást lehet ezért az összegért vásárolni. A többi budai kerületben is leginkább egy minigarzonra futja ennyiből.

A tágabban értelmezett pesti belvárosban már 30 négyzetméternél kicsivel nagyobb lakásra is elég lehet ekkora összeg. Harmincmillióért a VIII. kerületben juthatunk a legnagyobb alapterületű lakáshoz, amely 38 négyzetméter. A külső pesti kerületekben 35-40 négyzetméter is realitás lehet, de például Kispesten már egy másfél szobás, 43 négyzetméteres lakás is elérhető ennyiért. A panellakások fővárosi átlagos négyzetméterárát figyelembe véve bő 10 négyzetméterrel nagyobb lakás (40 négyzetméter) vásárolható 30 millióból.

Budán ugyanakkor érezhető különbségek alakultak ki. A III. kerületben a négyzetméterár átlagértéke alapján 40, míg a XI. kerületben már csak 35 négyzetméter fér bele ekkora keretbe. Hasonló a helyzet a pesti oldalon is, ahol a népszerű XIII. kerületben 35 négyzetméterre, míg a XIV. kerületben 37 négyzetméterre elég ez az összeg. A külső pesti kerületekben azonban már mindenhol legalább 40 négyzetméteres, másfél szobás lakás vásárolható, míg Csepelen 56 négyzetméteres, két és fél szobás lakás is kijöhet 30 millióból.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a kisebb lakásokra nagyobb az érdeklődés, ezért azok rendszerint magasabb fajlagos áron cserélnek gazdát.

A fővárosban jobbára csak papíron érhető el családi ház 30 millióért: noha az átlagos négyzetméterárakat figyelembe véve akár 50 négyzetméteres is vásárolható lenne ennyiből, de a piacon kevés az ilyen kis méretű családi ház. Ha mégis akadna ilyen, akkor a budai III. kerületben mindössze 35 négyzetméteresre, de a külső pesti XVI. kerületben is csak 45 négyzetméteresre lenne elég 30 millió a kerületi átlagos négyzetméterárak alapján. Kis szerencsével és kitartó kereséssel azonban a XX. és XXIII. kerületben nem lehetetlen 55 négyzetméteres, kétszobás házat kapni ezért az árért. Soóki-Tóth Gábor egyúttal hangsúlyozta, hogy az ingatlan elhelyezkedése és műszaki állapota jelentős hatással van az árra.

Címlapkép forrása: Getty Images