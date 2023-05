Alig tudta megérinteni a válság szele a luxuslakások piacát

A lakáspiac prémium és luxus szegmensét sem kerülte el a tavalyi megtorpanás, de mint annyi más ezen a szűk piacon, a visszaesés is mutatott sajátosságokat. Az OTP Ingatlanpont szakértője szerint az árak jellemzően stabilak maradtak és már kora tavasszal kezdtek visszatérni a vevők is, így őszre ismét felpöröghet a piac.

A lakáspiac prémium szegmensében a jelenlegi árak 100-200 millió forintnál kezdődnek és 2-3 milliárd forint körül tetőznek, de az ide sorolt ingatlanok nem csupán emiatt emelkednek ki a mezőnyből. Mindegyiknek van valamilyen különlegessége, akár az elhelyezkedése, mérete, felszereltsége, története, az építésének minősége, vagy a hozzá tartozó szolgáltatások, melyek különösen vonóvá teszik. Az ide sorolható házak, lakások legtöbbje teljesen egyedi, ahogy a potenciális vevőik is legtöbbször valami kifejezetten hozzájuk illőt keresnek. Emiatt a prémium szegmens általában jóval mérsékeltebben reagál a piac általános rezdüléseire.

A mostani lakáspiaci lejtmenet esetében ez azt jelentette, hogy a megtorpanás rövid ideig tartott, és az árak sem indultak el lefelé. Bár 2022 nyarától a vevők itt is kivártak, az árak esése mégsem következett be, miután az eladók is inkább kivártak ahelyett, hogy engedtek volna az árból. Ezt követően viszont idén február-március körül már elkezdtek visszatérni a vevők.

Ahol szűkebb volt a választék – például a budai villáknál, vagy az új építésű lakásoknál –, már most is folyamatos és az egy évvel korábbit meghaladó az érdeklődés, bár a 2021 év végi szintet még nem éri el. A főváros agglomerációjában viszont még ebben a szegmensben sem állt helyre a piac, ami összefüggésben lehet a tavalyi rezsifélelmekkel. Bár a luxusingatlanok iránt érdeklődők nem feltétlenül keresnek a magasabb rezsiköltségek miatt kisebb lakásokat, de arra azért jobban figyelnek, hogy az ingatlan fenntartása lehetőleg gazdaságos legyen.

A piac élénkülését jelzi, hogy visszatértek a külföldi vevők is és a már megszokott európai, kínai és arab érdeklődők mellett idén megjelentek az afrikai és indiai befektetők is.

A legkeresettebb célpontok tekintetében kevés a változás. Szokásosan, illetve újra felkapott a budapesti belváros, Buda II. kerületében a Rózsadomb környéke, illetve a XII. kerület belső része. Errefelé elsősorban a nagyobb házakat, villákat keresik, esetleg egy-egy új építést, ami a belvárosihoz hasonló árakon érhető el. Ez most 2-3 millió forint közötti négyzetméterárakat jelent. A Balaton iránt érdeklődők számára pedig a "vízparti" és a "panorámás" a két kulcsszó.

Bár nagy vonalakban ugyanazt jelentik a luxus kategóriájú ingatlanokkal szemben támasztott igények, mint korábban, időről időre feltűnnek közöttük apróbb újdonságok és ezek nem csupán a technológiai fejlődésből, az otthonok "okosításából" fakadnak. A jelenlegi luxuskínálatban például egy 4-5 gyerekes család számára a legtöbb lakásban nincs elég hálószoba.

