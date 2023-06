Áll a bál a világ legnépesebb országában a parlament új épülete miatt

Nagyszabású ünnepség keretében adta át nemrég Narendra Modi, India miniszterelnöke a parlament új épületét Új-Delhiben, az eseményt azonban az ellenzéki pártok példátlan összefogással bojkottálták. Miért váltott ki ekkora ellenállást a mintegy 120 millió dollárból megvalósult épület átadása? Nézzük, mit kell tudni az épületről és a teljes projektről!

Új parlamentet kapott a világ legnépesebb országa. Az 1,4 milliárd lakosú India egy új, négyszintes épületbe helyezi át az ország irányításának székhelyét. „Az új parlament nem csak egy épület, ez az ország szimbóluma, az önálló India bizonyítéka lesz.” – mondta el Narendra Modi az átadást követő beszédében. Az ellenzéki pártok azonban bírálták az eseményt, mondván, az új épületet nem a miniszterelnöknek, hanem Droupadi Murmu államfőnek kellett volna átadnia. Emellett viszont más észrevételeik is voltak.

A Central Vista projekt

Új-Delhi központjában, egy 46 hektáros területen helyezkedik el az ország államigazgatási központja, ami brit gyarmati kori emlékműveket, irodákat és kormányzati épületeket foglal magában, valamint itt található a parlament épülete is. A méretében és kialakításában is a washingtoni National Mallra emlékeztető terület mintegy 3 km hosszú és Lutyens’ Delhi néven is ismert, Edward Lutyens, brit építész után, aki a XX. század első felében számos körutat és épületet tervezett az országban. Ezt a területet újítanák most meg a Central Vista projekt keretében, kiemelve Modi vízióját egy új, önálló Indiáról, amely - elmondása szerint - kiemelkedik a gyarmati múlt árnyékából.

A járvány közepén, 2021-ben elindult projektet viszont már a kezdetektől fogva sok kritika érte. A politikusok mellett környezetvédők és civil szervezetek is bírálták a magas költségek, a konzultáció hiánya és a negatív környezeti hatások miatt, valamint azért, mert nem veszi figyelembe a területen álló műemlék épületek kulturális értékét.

Új parlament

A Central Vista projekt egyik fontos elemeként valósult meg az új parlament építése. Az új, klimatizált épületben 1272 képviselőnek jut hely, ami közel 500-zal több, mint a régi, 1927-ben épült parlamentben volt. A képviselői helyek bővítését az ország lakosságszámának növekedése indokolja. Sokak szerint viszont az új épület felesleges, miután a parlament régi épülete inkább megfelel az indiai kultúrának, így célszerűbb lett volna azt korszerűsíteni. A régi parlament épületét egyébként múzeummá alakítják át.

Narendra Modi többször beszélt arról, hogy a Central Vista projekt hozzájárul ahhoz, hogy India megerősítse függetlenségét és helyreállítsa egykori szellemi és kulturális szerepét, miközben modern törekvései felé halad. A projekt éppen ezért számos hindu motívumot is tartalmaz. Az ellenzéki pártok szerint viszont az épületekkel a miniszterelnök csak saját népszerűségét növeli, ami a modern autokratikus demokráciák jobboldali, populista vezetőinek jellemzője. A vitát tehát nemcsak maga az épület hívta életre, hanem az indiai demokrácia állapota is, melynek kapcsán egyre többen aggódva figyelik az ország demokrácia-indexének romlását.

Portfolio Property X 2023 A hazai ingatlanpiac különböző területei kiemelt figyelmet kapnak a június 7-i Portfolio Property X 2023 konferencián. Részletekért kattints!

Címlapkép forrása: Getty Images