A hagyományos ingatlanpiacot alapjaiban boríthatja meg az AI és a digitalizáció

Az ingatlanpiac hagyományos működését alapjaiban boríthatja meg az AI és a digitalizáció. Ezek már nem a jövő kérdései, az első átalakulások elindultak, folyamatos változásra számíthatnak az ingatlanpiac szereplői is. Többek között a mesterséges intelligenciáról, a digitalizációról és a retail szektor jövőjéről is szó volt a Property X konferencia délutánján.

A retail jövője

A retail szektor jövőjét meghatározó új trendekről, az olyan a demográfiai változásokról, mint a népességfogyás - ami csökkenti a vásárlóerőt - volt szó Kozák Ákos, az Impetus Research Business Partnerének, üzleti jövőkutatónak az előadásában. A panelbeszélgetés résztvevői - Balástyai Márk, projektigazgató, Etele Plaza, Futureal-csoport; Flórián László, ügyvezető igazgató, Rossmann Magyarország Kft.; Gyertyánfy Miklós, működési vezérigazgató-helyettes, Gránit Pólus; Simon Tamás, retail divízió - értékesítési igazgató, Indotek Group és dr. Szilágyi Melinda, Head of Operations Hungary and Slovakia, Multi Hungary Management Kft. - a várható trendek között említették a szórakoztatás, élményszerzési lehetőségek felértékelődését a retail szektorban. A jövőt illetően az is felmerült a beszélgetés során, hogy a gyors változások lekövetése érdekében extrém rugalmasságra kell felkészülnie a szereplőknek. A bevásárlóutcák jövője azért is érdekes, mert vannak a felfutását segítő tényezők, például a turizmus, a 15 perces városkialakítások, de vannak ellene is hatások, úgymint az általános hőmérséklet-emelkedés.

Jelenleg 131 működőképes retail egység van Magyarországon, a beszélgetés résztvevői szerint ez a szám 2030-ra nem igen fog változni, nem lesznek drasztikus számban megszűnő bevásárlóközpontok, vagy funkcióját átalakuló házak. A bérlők tekintetében, most azt látni, hogy ha üresedés történik egy házban, akkor általában arra van új jelentkező, illetve azt is jellemző, hogy bár csökken a kereskedők száma, de a kivett terület nő.

Property X konferencia, forrás: Stiller Ákos/Portfolio

A volatilis a legjobb jelző az új energiapiacra

Az új energiapiac új tulajdonságokkal csapódott be az életünkbe, mindenki megtapasztalta, hogy a földgázpiaci, valamint a villamosenergia-árak változékonyak lettek, a kiegyenlítő energia piaca sosem látott mértékben nőtt. Ezek a változások sérülékennyé teszik a vállalatokat, van azonban rá megfelelő válasz, erről tartott előadást Ercsey Tamás, CEO - Head of Business development and Sales, energo hungary kft. Az új energiaellátási lehetőségekhez azonban elengedhetetlen, hogy digitalizáltak legyenek az épületeink.

Property X konferencia, forrás: Stiller Ákos/Portfolio

A digitalizáció mellett a mesterséges intelligencia a másik olyan terület, amely óriási segítséget jelenthet a munkafolyamatok gyorsításában, de még azért vannak hátulütői, esetleges veszélyei.

Kalmár Zoltán, alapító, Proptech strategic expert, Proptechzoom.com moderálása mellett zajlott az erről szóló kerekasztal-beszélgetés, melyben résztvevő volt Botos Bálint, Managing Partner, Forestay RE Fund Management, Horváth Dávid, Director, Head of Workplace Advisory Services, Colliers Magyarország, Simonyi Balázs, irodabérbeadási divízió vezető, Eston. Épületekről készülő leírásra, prezentációkészítésre, marketinges, grafikai munkákra is használható, illetve a finanszírozási, értékbecslési, kockázatelemzési területeken is rengeteg jó példa is van arra, hogy hol tud gyorsítani a munkafolyamatokon a mesterséges intelligencia. Ugyanakkor ahhoz még mindig szükség van az emberre - a rengeteg adat mellett - hogy a végtermék, amit az AI segítségével megalkottunk, kontrollálva, pontosítva legyen. Alapvetően egy régebbi technológiáról van szó, a ChatGPT azonban berobbantotta mindezt a köztudatba. Mindeközben még tanulási fokozatban vagyunk, az AI-hoz rengeteg adat kell, illetve hajlandóság is arra, hogy az újdonságokat befogadjuk.

Property X konferencia, forrás: Stiller Ákos/Portfolio

Milyen kommunikációs lehetőségek vannak az ingatlanpiacon?

A jó kommunikációs stratégia komoly erőfölényt biztosíthat az ingatlanpiaci szereplőknek. Király Anita, a Portfolio Csoport operatív igazgatója, a vállalati és munkavállalói kommunikációról szóló kerekasztal-beszélgetés moderátora, többek között a munkavállalói motivációról, a márkaértékről kérdezte a résztvevőket, Aladics-Szili Tímeát, marketing és kommunikációs igazgatót, a Futureal-csoporttól, Déri Beát, Director of PR, Marketing & Design, CPI Hungary Kft., Polster Tamást, Partner and Co-Founder, Urbanite Advisors és Dr. Rázsóné Szórády Csillát, vezérigazgatót, az Újháztól. Az ingatlanfejlesztéseknél nagyon megváltozott a kommunikáció célalanya, az irodaházakban dolgozó munkavállalókhoz is szólni kell, főleg annak tekintetében, hogy sok szektor munkaerőhiánnyal küzd. Mind a munkavállalók, mind a külső kommunikáció során elengedhetetlen, hogy mögötte érték is legyen, ne csak üres üzenetekkel dobálózzunk - hangzott el a panelbeszélgetés során.

Property X konferencia, forrás: Stiller Ákos/Portfolio

Címlapkép: Stiller Ákos/Portfolio