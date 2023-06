Ez a két dolog okozta leginkább a lakáspiaci visszaesést

Az orosz-ukrán háború kitörését követő egy évben tanúi lehettünk egy kisebb nyersanyagpiaci pániknak és az azt követő gyors megnyugvásnak. Bár most pánik nincs, de a gázpiaci deficit velünk marad még idén is. Mennyire indokolt a mostani nyugalom? Milyen maradandó energiapiaci hatásai voltak az orosz-ukrán háborúnak és miképpen viszonyulnak azok az évtized folyamatait meghatározó klímapolitikai intézkedésekhez? Többek között ezekről a kérdésekről beszélt a Portfolio Property X 2023 konferencián Deák András György , az NKE Stratégiai és Védelmi Kutató Intézet tudományos főmunkatársa. Ezt követően a szakértők a fenntartható üzemeltetés, valamint az ingatlanpiac és az építőipar finanszírozási oldalát járták körül, rámutatva arra, hogy milyen tényezők okozzák a jelenlegi lakáspiaci visszaesést.

A háborús energiaválságon nagyrészt túl vagyunk. Egy állóháború van az orosz és ukrán fél között, a nyugati támogatás Ukrajna számára meghatározó, de Oroszország is a tartalékait éli fel. Bár totális gazdasági kifulladás nem várható, a katonai intenzitásukra hatással lehet. A háborúnak valószínűleg katonai megoldása nincs, de békekötési kényszer sincs, így csak a kimerülés marad. A katonai cselekmények ugyanakkor nem feltétlenül vannak összefüggésben az energiapiaccal. Az energiaválság az orosz gáz szállításának csökkenésével alakult ki. A tavaly augusztusi csúcs a pillanatnyi pánik és a bizalomhiány miatt alakult ki, miután szinte teljesen eltűnt a likviditás. Noha ez a politikai beavatkozásoknak köszönhetően mára megszűnt, az orosz gáz még évekig hiányozni fog Európából, miután mintegy 100 milliárd köbméterrel kevesebb orosz vezetékes földgáz érkezik a kontinensre, amit valahonnan be kell hozni. Az alkalmazkodás része a brutális fogyasztásvisszafogás, Európában 20, Magyarországon 26 százalékkal fogyasztottunk kevesebbet, amiben a meleg tél is segített. A maradékot LNG-ből hoztuk be, amiben segítettek a kínai lezárások is - világított rá Deák András György.

A szakértő kiemelte, hogy idén egy viszonylag magas betárazottsági szintről indulunk, de probléma, hogy kevés a tárolókapacitás. Az európai gázfogyasztás háromnegyede a téli hónapokra esik. Németországban épültek új LNG kapacitások, de ez sem elég, miközben Kína visszajött az importőrök sorába. Sok a nyitott kérdés, például az orosz hozzáállás is.

Az orosz gáz eltűnésével az LNG-ért Ázsiával kell majd versengeni.

A 20 eurós árakat éppen ezért hosszabb távon el lehet felejteni. Tízéves időtávon a klímapolitika kérdése is felerősödik, a földgáz helyett a vezérelt áram lesz a meghatározó.

Fenntartható üzemeltetés

Az épületüzemeltetés és az ESG szempontok kérdéskörét Pálfalvi Zsuzsa, ügyvezető igazgató, Graphisoft Park Services Kft., alelnök, LEO moderálásában vitatták meg az alábbi szakértők: Győri Gyula, Facility Management Director, CPI Facility Management Kft., Héjj Ákos MRICS, műszaki üzemeltetési igazgató, Indotek Group, Jelinek Balázs, működési vezérigazgató-helyettes, Városliget Zrt., Pál Péter, ügyvezető igazgató, Re-Energy Kft., Szij Csaba, vezérigazgató-helyettes, B+N Referencia Zrt.

Az ESG-t sokan környezetvédelmi, energiamegtakarítási szempontból értelmezik, de a társadalmi oldala legalább ilyen fontos. Ha megépül egy épület és másra bízzuk az üzemeltetését, nem jönnek ki a számok, vagyis a nem megfelelő üzemeltetés kárt tud okozni. A fenntarthatóság egy lehetőség a jövő tőkéjének a megtartására. Ma már a cégek számára ez egyre inkább belső igényként is megjelenik. Az energiáért szinte bármennyit hajlandók vagyunk kifizetni, de az ESG-re nem szívesen áldozunk. Aki viszont ezt kihasználja, az idővel versenyelőnyre tud szert tenni. Az energiaárak megemelkedésével hirtelen érzékenyek lettünk az ESG-re, de annak csökkenésével az érdeklődés is csökkent. Minél fiatalabb egy épület, annál nagyobb a különbség a papír és a valóság között. A régebbi épületeknél nagyon nagy potenciál van arra, hogy ESG szempontoknak megfelelően történjen a felújításuk.

Haladunk egy jó úton, ahol már megvannak a KRESZ-szabályok, de gyakran még ma is a traffipaxot próbáljuk kikerülni.

A jövőben viszont az ESG-szempontoknak való megfelelés már értékként jelenhet meg, de ez nem feltétlenül magától fog megtörténni. Elsőként a bérlőnek, használónak kell elégedettnek lenniük, a tőkének szinte mindig igaza van, a piacnak kell rákényszeríteni az épületeket, hogy azok energiahatékonyak legyenek. Hosszabb távon viszont ez a profit szempontjából is meg fog valósulni. Ma a GDP 5-6 százalékát képviseli az épületüzemeltetés. A munkaerőt az automatika gyakran már tudja helyettesíteni, de a kevesebb ember magasabb képzettségű kell, hogy legyen.

Ingatlanpiac X finanszírozás X építőipar

Ezt követően az ingatlanpiac és az építőipar finanszírozási kérdései kerültek a fókuszba, melynek során Ditróy Gergely, üzletfejlesztési igazgató, Portfolio moderálásában Tibor Dávid, elnök, Masterplast Nyrt. és Wolf László, igazgatósági tag, vezérigazgató-helyettes, OTP Bank, Kereskedelmi Banki Divízió beszélgettek.

A kamatok Magyarországon extrém módon felmentek, ami az ingatlanpiacon is válságot okozott, de a gazdasági növekedés is behatárolja a keresletet. Ez viszont magyarspecifikus, ilyen összeomlást a régióban sehol nem láttunk. A visszaesés a lakáspiacra és az irodapiacra is igaz, utóbbi esetében volt egy túlfejlesztés, így az ingatlanfinanszírozás szinte egyetlen területe a logisztika.

Az építőipar legnagyobb problémája a magyar gazdaságpolitika korábbi prociklikus megközelítése, ami most visszaüt.

A korábbi jó időszakban megjelenet támogatások extrém építőanyagdrágulást okoztak, de most egyszerre állt meg nagyon sok terület. Az állam teljes kéziféket húzott, megrendelőként teljesen eltűnt a piacról.

A lakáspiac egyrészt az infláció és a magas kamatkörnyezet miatt esett vissza, másrészt azért, mert az ingatlan, mint befektetés is erős vetélytársat kapott.

Az építőipari felújításokra viszont a csőben lévő, de még nem megjelent támogatások miatt jellemző a kivárás. A gyár- és logisztikai beruházásokon kívül minden megállt. Ennek hatására már az árak is csökkennek, most tavasszal nominálisan is olcsóbban lehet építőanyagot vásárolni, mint tavaly ilyenkor, jóllehet ennek az árfolyam visszaerősödése is az oka.

A lakáspiac lassulása viszont egész Európára igaz. 2024 is nehéz évnek bizonyul, miközben Nyugat-Európának a magas migráció miatt nagyon sok lakásra lenne szüksége, Németországban például évente 400 ezer lakást kellene felépíteni.

A tervek szerint Magyarországon a közeljövőben komoly épületenergetikai-felújítási programok indulnak.

A kamatszintnek ugyanakkor vissza kellene mennie egy alacsonyabb szintre. Szeptember végére 12-13 százalékra csökkenhetnek a kamatok, 2025-ben várható, hogy be tud indulni az egészséges hitelezés. Most az a kulcsfeladata a kormánynak, hogy a következő 2-3 évre találjon valami ösztönzőt, hogy ne zárjanak be az építőanyaggyárak.

