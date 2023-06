Elkészült az első üteme az Infogroup 14 milliárdos miskolci fejlesztésének

Átadta az IGPARK Miskolc ipari projektjének első built-to-suit fejlesztését az Infogroup. A miskolci Mechatronikai Ipari Parkon belül elhelyezkedő 19 000 m² területű könnyűipari csarnokot egy nemzetközi gyártó cég igényeire szabva fejlesztette a regionális ipari-logisztikai fejlesztésekre specializálódott cég.

A most átadott csarnok az IGPark Miskolc projekt keretében épülő 33 000 m² területű ipari-logisztikai épület első üteme. A fejlesztés a built-to-suit elemen kívül további minimum 14 000 m² területet kínál bérbeadásra, így a teljes beruházás értéke meghaladja a 14 milliárd forintot.

Az Infogroup tulajdonába tartozik a miskolci projekt mellett az IGPark Polgár ipari park és az IGPark Tiszaújváros fejlesztési terület, ahol hamarosan újabb beruházások indulnak, illetve folytatódnak.

"Nagy lehetőséget látunk az észak-magyarországi, azon belül is a miskolci lokációban. Ennek szellemében vásároltunk további fejlesztési területet Miskolc Mechatronikai Ipari Parkjában és bizonyosak vagyunk benne, hogy hamarosan megkezdhetjük a most átadott csarnok második ütemének fejlesztését is." – nyilatkozta Székely Ádám, az Infogroup ügyvezető igazgatója.

Forrás: Infogroup

Címlapkép forrása: Shutterstock