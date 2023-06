Egy lakatlan szigetre költöznél? Itt a lehetőség, és még pénzt is kapsz hozzá

Eleged van már mindenből és inkább élnél egy távoli szigeten? Itt a lehetőség, ugyanis Írország pont egy ilyennel kecsegtet, és még pénzt is ad hozzá – számol be a hírről a CNBC

Sokak számára vonzó lehetőséggel kecsegtet most Írország: akár 84 000 eurós támogatást is ad, ha az ország egyik tengerparti szigetén telepedik le valaki.

Vannak persze kisebb-nagyobb kellemetlenségek is, amikkel számolni kell. Például az, hogy a szóban forgó szigeteket az ír kormány szerint a dagály napi szinten elvágja a szárazföldtől, és nincsenek hidak vagy gátak.

Az ír kormány szerint évente mintegy 300 000 látogató érkezik ezekre a szigetekre, de alig él ott valaki. Egyes szigeteken mindössze két lakó van, míg a legnagyobb szigeten több mint 700-an élnek. Összesen a mintegy 30 szigeten körülbelül 3000 ember él, de 1996 és 2016 között az érintett szigetek lakossága 12,8%-kal csökkent. Különösen a fiatalok hiánya a fájó.

Az ír kormány céljai között a szóban forgó szigetek benépesítése mellett az is szerepel, hogy javítsák a lakhatási körülményeket, jobb hozzáférést adjanak az alapvető egészségügyi és oktatási szolgáltatásokhoz, javítsák az infrastruktúrát, a munkalehetőségeket, valamint biztosítsák a nagysebességű és szélessávú internethez való hozzáférést is. Abban bíznak, hogy mindezek az intézkedések növelni tudják a turizmust és támogatják a fenntartható szigetközösségeket.

Ha a dagály és az alapvető infrastruktúra hiánya nem tántorított el, akkor is figyelni kell még jó pár dologra, ha szeretnéd, hogy több tízezer euró üsse a markodat a költözéssel.

Például arra, hogy egy meglévő, üresen álló ingatlan megvásárlása esetén 60 000 eurót ad az ír kormány, de csak akkor, ha az egy távoli szigeten található, ráadásul ez mindössze 10 000 euróval több annál, amit akkor kap valaki, ha a szárazföldön lévő üres ingatlant vásárol meg.

A legnagyobb összeget - 84 000 eurót - azok kapják, akik elhagyatott ingatlanok átvételét választják. A szárazföldön lévő ilyen ingatlanba való beköltözés 70 000 eurós támogatással jár.

A támogatások célja, hogy segítsék az embereket a régi ingatlanok felújításában, így az elsőre kecsegtető összeg hamar el is fogyhat, ha nagyobb helyreállításra van szükség. A támogatást ráadásul másra nem, csak felújításra lehet felhasználni. Csak olyan ingatlanokra adnak támogatást az írek, amelyek 1993 előtt épültek, és legalább két éve üresen állnak. A program hivatalosan július 1-jén indul, de a már meglévő lakásvásárlási kérelmekre is vonatkozik.

A lap megjegyzi, hogy más országokban is indítottak már hasonló programokat. Szardínia szigetén tavaly 15 000 eurót ajánlottak fel a költözéshez, ha a pénzt egy ingatlan felújítására fordították, és az ország különböző városai korábban már egy euróért is eladtak vagy ingyen adtak lakásokat. Ezekről már mi is több cikkünkben beszámoltunk:

