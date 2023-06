Nem éri meg idén lakást venni, de lehet, hogy a következő években sem

A mostani környezetben rövid távon egyértelműen rossz befektetés a lakásvásárlás - osztotta meg gondolatait Balásy Zsolt, a HOLD After Hours portfóliókezelője. Az elemző szerint a következő 3 évben befektetési szempontból magasabb hozam lesz elérhető állampapírral, mint lakáskiadással és egyelőre a hitellel történő vásárlás sem jelent jó megoldást.

A szakértő a következő három évre, éves szinten 14 százalékos állampapírhozammal számol, amivel szemben éves 3 százalékos lakásáremelkedést és 5 százalékos lakáskiadással elérhető hozamot prognosztizál. Ez alapján 1 millió forintot állampapírban tartva a három év alatt lesz 1 481 544 forintunk, miközben a lakás ára csak 1 092 727 forintra emelkedik és a bérleti díj is csak további 150 ezer forintot tesz hozzá.

Ezen feltételezések alapján tehát ha nem most, hanem 3 év múlva veszünk lakást, 22 százalékkal nagyobb/jobb/szebb lakást tudunk majd venni.

Jelentősen nagyobb ütemben kellene emelkednie a lakásáraknak ahhoz, hogy rövid távon nézve megérje most ingatlanba fektetni a pénzünket, miközben a hitel sem megoldás, ott nagyjából 6 százalékos kamatok mellett lehetne azt mondani, hogy megéri a lakásvásárlás. Természetesen mindig vannak egyedi vételi lehetőségek a piacon, amelyekre akár most is megéri lecsapni, de ha a fenti számok érvényesülnek, a következő pár év nem a lakásba fektetők időszaka lesz.

