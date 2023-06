Duplájára növelné a 30-as övezetek területét a főváros - Térképen mutatjuk a tervezett helyszíneket

A közúti közlekedés személyi sérültjeinek abszolút száma tekintetében Budapest közlekedésbiztonsági helyzete javult a 2004–2010 közötti időszakban, 2010-től 2019-ig azonban romlani kezdett, aminek csak a pandémia miatti forgalomcsökkenés vetett véget. Az európai városok között Budapest a középmezőnyben található a közlekedésbiztonság tekintetében; ez azt jelenti, hogy 100 000 főre vetítve évente 2,9 halálos áldozata volt a közúti közlekedésnek (szemben Oslo 0,16-os vagy Bécs 0,6-os értékével).

A különbség a közlekedők eltérő viselkedésére (szabályok ismerete és betartása, együttműködés hiánya), a járműparkra (elöregedő, biztonsági felszerelésekkel nem megfelelően ellátott, de egyre növekvő számú gépkocsiállomány) és a sok helyen túl magas maximális sebességet és gépjárműforgalmat megengedő, de nem önmagát magyarázó és megbocsátó úthálózatra vezethető vissza.

A közúti közlekedés halálos áldozatainak száma Európa nagyvárosaiban 100 ezer főre vetítve, 2019-ben. Forrás: BKK

A köznyelvben még nem elterjedt, de egy utat akkor nevezünk önmagát magyarázónak, ha a kialakítása és az alkalmazott jelzőtáblák ugyanazt üzenik. A sávszélesség, az anyaghasználat, az ívsugarak mérete maga is sugallja a megengedett sebesség tartását, az elsőbbség megadását. Ha egy út kialakítása nem a kategóriájának megfelelő, akkor a táblákkal jelzett szabályokat sokan nem fogják betartani.



A biztonságosabb infrastruktúra megteremtésének eszköze a megbocsátó környezet kialakítása is, ami olyan környezet biztosítását jelenti, ahol a közlekedők hibázása vagy a járművek műszaki hibája esetén is kisebb a bekövetkezett esemény valószínűsége, illetve kimenetelének súlyossága.

Kitűzött célok

A Közgyűlés határozatával összhangban a stratégia legfontosabba célkitűzése, hogy a Budapesten közúti balesetben megsérült vagy elhunyt közlekedők számát radikálisan csökkentse.

A cél egy olyan Budapest, ahol 2030-ig 50 százalékkal, 2050-re pedig nullára csökken a közúti közlekedés súlyos sérültjeinek és halálos áldozatainak száma.

Amennyiben bázisértéknek tekintjük a 2019-es adatot, az intézkedéssel 2030-ig 137 életet, 2050-ig további 750 életet lehetne megmenteni. Ennek érdekében a határozat az alábbi állításokat fogalmazza meg:

Célul tűzzük ki, hogy minden gyerek kapjon célzott közlekedésbiztonsági oktatást. Szemléletformáló kampányokat indítunk a közlekedésbiztonság növelése érdekében.

Célunk, hogy véget vessünk a gyorshajtásnak Budapesten, ezért sebességmérő hálózat (lokális és átlagsebesség-mérés is) kiépítését kezdeményezzük 100 fix sebességellenőrzési ponttal.

Biztosítjuk, hogy mostantól csak megbocsátó és önmagukat magyarázó utak épüljenek Budapesten, ezzel javítva a szabálykövetést, és enyhítve a közlekedők hibáinak következményeit. Ehhez közúti biztonsági auditot végzünk minden új beruházás, felújítás és a legkritikusabb szakaszok esetében, illetve közútkezelőként csak ilyenekhez adunk engedélyt. Saját beruházás esetén független auditálást végeztetünk.

Folytatjuk a budapesti kereszteződések biztonságosabbá tételét, kiemelésekkel, jelzőlámpákkal, gyalogátkelőhelyek létesítésével. Emellett 2023-ban 1000 meglévő kijelölt gyalogosátkelőhelyet újítunk fel. Célunk, hogy néhány éven belül minden budapesti gyalogátkelőhely kifogástalan állapotban legyen.

Átjárhatóvá és hatékonnyá tesszük Budapest belterületén a gyorsforgalmi és térségi úthálózatot; ahol szükséges, pótoljuk a hiányokat (pl. a külső haránt irányú utakat). Adaptív forgalomirányítás kialakításával egyensúlyt teremtünk a forgalmi igények és a város közúti kapacitása között.

Azon dolgozunk, hogy biztonságos, tiszta és élhető főutakat hozzunk létre, ahol az autóforgalom mellett a közösségi közlekedés, a gyaloglás, a kerékpározás és a városi élet is kellő teret kap. A belvárosi főutakat emblematikus tengelyekké alakító projekteket készítünk elő.

Megduplázzuk a védett lakóterületek (30 km/órás és lakó-pihenő övezet) területét, és azok kialakítását szükség szerint a funkciójukhoz igazítjuk a kiszámítható, biztonságos gyűjtőutakkal együtt (az átmenő forgalom megszüntetésével, forgalomtechnikai beavatkozásokkal).

Kékkel a meglévő forgalomcsillapított (30-as) övezetek, sárgával pedig a javasolt új forgalomcsillapított övezetek. Forrás: BKK

Csillapítjuk a forgalmat a belvárosban sebességcsökkentéssel, az út közlekedési jellemzőihez igazított max. 50 km/óra, max. 40 km/óra, illetve max. 30 km/óra sebességhatárral.

Szabályozzuk az elektromos rollerek használatát. A járműbeszerzések során csak a megfelelő biztonsági felszereléssel ellátott autóbuszokat, trolibuszokat és tehergépjárműveket szerzik be a fővárosi cégek (a korábban beszerzett járműveket utólag felszereljük ezekkel a biztonsági eszközökkel).

Javaslatot fogunk tenni a nem a mi hatáskörünkben lévő, de a közlekedésbiztonságot alapjaiban meghatározó szabályozások (KRESZ, UME) felülvizsgálatára. Együttműködünk a stratégia megvalósítása érdekében minden civil, szakmai és kormányzati szervezettel – különösen a rendőrséggel –, valamint a kerületekkel.

