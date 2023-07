A Covid után teljesen átalakult, de virul a hazai Airbnb-piac

A Felelős Szálláskiadók Szövetségének elnöke, Rege Mihály szerint az Airbnb a Covid-19 után is népszerű szállásformának számít, és Budapesten elsősorban külföldi vevők vannak.

"Az Airbnb továbbra is népszerű szállásforma: a Covid-19 után volt egy elég nagy felfutás annak köszönhetően is, hog az elsők között voltunk, ahol enyhítettünk a korlátozásokon" – mondta az InfoRádióban Rege Mihály, a Felelős Szálláskiadók Szövetségének elnöke.

A következő évben a versenyelőny megszűnésével visszaesett a forgalom, de jelenleg még a pandémia előtti időket meghaladó forgalom van. Rege Mihály megjegyezte: az Airbnb "munkás piac", nem lehet hátradőlni, a korábbi tíz év tapasztalataira hagyatkozni az árazásnál. Emellett nagyon kell figyelni a piacot, hiszen megváltoztak a foglalási szokások, többen jönnek keletről, mint a nyugati országokból.

Budapest turisztikai piaca inkább a külföldiekről szól,

a szállásokat igénybe vevők 90 százaléka külföldi.

Franciaországban sokkal jellemzőbb, hogy vidékről utaznak Párizsba, nálunk ritkán fordul elő, hogy vidékről Budapestre utaznának egy hétvégére.

Árak tekintetében széles a paletta: a 30 négyzetméteres garzontól a három hálószobás luxuslakásokig bármi van, és a szezon is befolyásolja az árakat. "Nálunk például napi szintű árazás van, folyamatosan figyeljük a piacot.

A Forma–1-es Magyar Nagydíj idején akár 500 eurót is lehet kérni egy nagyobb lakásért egy éjszakára

– mondta. Egy garzonban is meg lehet szállni 100 euróért ebben az időszakban. A garzonok inkább a hotelszobákkal vetekszenek, mivel olcsóbbak, a két hálószobás lakások pedig olyan előnyt kínálnak, amit egy hotel nem feltétlenül tudna.

Rege Mihály kifejtette: a tartózkodás időtartama is nőtt az elmúlt időszakban, a Covid-19 alatt megnőtt az autóval érkezők száma. Jellemzően több ideig maradnak a vendégek, és a last minute foglalások aránya továbbra is magas. Kisebb lakásból sok van a piacon, itt látnak visszaesést, a nagyobb lakások viszont sokkal keresettebbek.

