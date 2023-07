Felújításának végéhez közeledik a belvárosi irodaház

Felújításának végéhez közeledik a belvárosi ACADEMIA irodaház. A 12 500 négyzetméter nagyságú irodaház az utóbbi időben teljeskörű átalakításon ment keresztül a ConvergenCE fejlesztésében.

A felújítás során az épület megszerezte a WiredScore-Gold tanúsítványt, emellett a BREEAM, WELL és Access4you minősítést is megcélozta. Az átalakítás során a Duna-parti lobby új burkolatot és tapétát kapott, a légkezelő gépeket felújították, új LED világítást építettek ki és a fogadótérben hamarosan a MOME-n végzett hallgatók művészeti alkotásait is láthatják a látogatók.

A konferenciaterem audiovizuális technikáját júliustól építik be, emellett a föld felszíne alatt is digitális elemek kaptak hangsúlyt. A mélygarázsba való bejutást például új gyorskapuk és rendszámfelismerő rendszer segíti.

Property Investment Forum 2023 A hazai ingatlanpiac aktuális kérdéseivel kiemelten foglalkozunk a szeptember 28-i Property Investment Forum 2023 konferencián. Részletekért kattints!

Címlapkép forrása: Getty Images