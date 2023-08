Itt kereshetsz a legtöbbet lakáskiadással - Mutatjuk a budapesti és az országos listát

Portfolio 2023. augusztus 23. 09:48

A 2023-ban megrendezett öt hazai világesemény jelentősen növelte a lakáshotelek kihasználtságát és forgalmát, ami közvetetten az lakáspiacra is hatást gyakorolt. A hosszú távra kiadó lakások hozamában is változást eredményezett a hónapok óta tartó lakáspiaci kettősség. A használt lakások átlagárának stagnálásával párhuzamosan és a fokozatosan emelkedő lakbérek miatt a lakáskiadással elérhető bruttó hozamok is emelkedni kezdtek - derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből.