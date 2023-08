Figyelem: változnak a CSOK szabályai szeptember 1-jétől!

Szeptember 1-jétől több helyen is módosítja, pontosítja a kormány a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) szabályait. A Magyar Közlöny alapján a Bankmonitor összegyűjtötte a fontosabb módosításokat. Ennek értelmében az eddigiekhez képest egyszerűbb lesz azoknak, akik vállalt gyermek után igényelnék a támogatást, de másoknak is érdemes végignézniük a változtatásokat. Azt ugyanakkor továbbra sem tudni, hogy a nagyobb településeken december 31-én megszűnő "városi CSOK"-ot pontosan milyen új családtámogatási forma váltja majd fel. A kormány többszöri közlése szerint ezen az illetékes minisztériumban dolgoznak.

Módosítja a kormány a családtámogatások szabályait egy augusztus 30-án megjelent kormányrendelet szerint, ami a CSOK-ot is több ponton érinti.

Támogatás vállalt gyermek után

A CSOK nemcsak meglévő, de vállalt gyermek után is igénybe vehető, ebben az esetben viszont feltétel, hogy a házaspár egyik tagja a kérelem benyújtásakor még ne töltse be a 40. életévét. Míg azonban eddig legfeljebb két vállalt gyermekre lehetett támogatást kérni, addig szeptember 1-jétől akár háromra is, igaz,

a gyermekvállalási határidő szigorodik. A korábbi egységes 10 év helyett egy vállalt gyermeknél 4 év, két vállalt gyermeknél 8 év, három vállalt gyermeknél 10 év lesz.

A változás a már folyamatban lévő igénylésekre nem vonatkozik.

Újabb enyhítés, hogy az eddigiekkel szemben a gyermekvállalást akkor is teljesítettnek kell tekinteni, ha a pár egyik tagja meghal és ez a változtatás a korábban megkötött szerződésekre is érvényes lesz.

Szigorodnak viszont a támogatás visszafizetésének szabályai. Ha a vállalt gyermekre felvett támogatást a gyermek megszületése előtt a pár visszafizeti, akkor a támogatás összegén túl a ptk szerinti büntetőkamat ötszörösét, de legfeljebb 5 százalékot is meg kell fizetniük.

Változás a Tb jogviszonyok kapcsán

A jövőben azok is igényelhetik a CSOK-ot, akik Magyarországon dolgoznak, de külföldön adóznak, ha ezt külföldi hatóság igazolásával alá tudják támasztani. A támogatáshoz a Tb jogviszonynak már eddig sem kellett egy munkahelyről származnia, de munkahelyváltás során a megszakítás nem lehetett hosszabb 30 napnál.

Mostantól viszont a Tb jogviszony szüneteltetése nem számít megszakításnak, azaz, például egy vállalkozás szüneteltetése nem jelent problémát.

Építési engedély

Abban az esetben, ha egy építkezéshez - például tetőtér-beépítéshez - nincs szükség építési engedélyre és egyszerű bejelentésre sem, akkor ez a dokumentum a támogatásnak sem lesz feltétele.

Büntetőkamat támogatott hitel esetén

A mostani szabályok szerint a pár két gyermek után maximum 10, három gyermek után maximum 15 millió forint kedvezményes, végig fix 3 százalékos hitelt igényelhet, mely esetben legalább két gyermek után ki kell használniuk a CSOK támogatást. Mindez vállalt gyermekre is érvényes, de ha nem teljesül a vállalás, akkor a kamattámogatást vissza kell fizetni. Korábban viszont még 3 gyermek kellett a 10 millió forint volt igényléséhez, ami menet közben változott. Éppen ezért, ha valaki még a korábbi időszakban igényelte a támogatott hitelt, de végül csak két gyermeke született, annak is vissza kellene fizetnie a kamattámogatást. A mostani jogszabálymódosítás viszont azt mondja ki, hogy a jelenleg érvényben lévő rendelet legyen rájuk is érvényes, vagyis a korábbi verziót felülírja az új.

Jövő évi kivezetés

A mostani módosítások viszont nincsenek összefüggésben azzal, hogy jövő év elejétől kivezetik a "városi CSOK"-ot, ami sokkal nagyobb változásokkal jár majd. Hogy pontosan mi várható, azt az alábbi cikkben 20 kérdés megválaszolásával gyűjtöttük össze:

Címlapkép forrása: Shutterstock