Jön a szállodai szervizdíj a magyar hotelekben?

Az ötletelésnél már magasabb szintre lépett a szállodai szervizdíj kérdése, a szakmai szövetség ugyanis nemrég megfogalmazta erre vonatkozó kérését a kormányzat felé - fejtette ki a VG podcastjában Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöke.

A lap beszámolója szerint az új díjat a vendéglátás mintájára vezetnék be, mértéke azonban nem 10-15% lenne, hanem 2-4%.

Ebből a szállodai szervízdíjból jutna a munkabérnél kedvezőbb adózású bevételhez az ágazat, amelyből a szállodai dolgozók teljes körét tudnák forgalom arányosan többletjövedelemhez juttatni.

A szakmai szervezet vezetője szerint egy ilyen lépés is segítene a munkavállalók megtartásában, akár a szektorba vonzásában.

Budapest turizmusa most szárnyal, a világszintű nagyrendezvényeknek köszönhetően több teltházas és magasan árazott időszak is volt az elmúlt hónapokban. Az elképesztően magas költségszint miatt azonban az üzemi eredmény messze nem olyan jó, mint a koronavírus-járvány előtt, emiatt is lenne jó, ha az átlagár folyamatosan növekedne – fejtette ki a műsorban Flesch Tamás, aki arról is beszélt, hogy

a magyar vendégkör esetében elérkezett a szektor egy olyan határra, ahol nehéz többet fizettetni a magyar vendéggel.

Címlapkép forrása: Abel Mitja Varela via Getty Images