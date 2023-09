„Ha csak le akarod tudni a munkát, csináld otthonról, de ha fejlődni akarsz a szakmádban, menj be az irodába”

„Ha csak le akarod tudni a munkát, csináld otthonról, de ha fejlődni akarsz a szakmádban, akkor menj be az irodába.” – emelte ki Hubert Abt FRICS, a New Work & workcloud24 vezérigazgatója. A többség azonban úgy látja, hogy jelenleg maximum 2,5-3 nap irodai munkát lehet elvárni a dolgozóktól. Nem szabad erőltetni, hogy a munkavállalók mindenáron visszatérjenek az irodába, a covid alatt a munkaerőpiacra lépett fiatalok számára ugyanis nem az az alap, hogy az irodában dolgozzanak, így meg kell adni a szabadságot nekik a hibrid munkavégzésre.

Ez viszont azt jelenti, hogy a legtöbb irodaházban van egy rejtett üresedés, a hétfői és a pénteki kihasználtság általában csak 10 százalék körüli, míg a szerda, csütörtök eléri a 60-70 százalékot, jóllehet a covid előtt egységesen 80 százalék volt az átlag. Mindez az ingatlanfejlesztésekre is hatással van, nem véletlenül egyre népszerűbbek az irodaházakkal szemben a „mixed use” fejlesztések.

"A jó minőségű irodaépületek azonban még ma is népszerűek, Budapesten például a prémium bérleti díj növekszik, mert hiány van a jó elhelyezkedésű, ESG-kompatibilis, energiahatékony épületekből. Ha az átlag bérleti díj nem is haladja meg a 15 euró/m2/hó szintet a magyar fővárosban, az új épületeknél már 18-20 euróról beszélhetünk." – mondta el Mazsaroff Kata, a Colliers Magyarország ügyvezető igazgatója.

Nem is véletlen, hogy ilyen népszerűek a prémium minőségű, különleges épületek, ez kell ugyanis ahhoz, hogy a munkavállalók az irodába hajlandók legyenek bejárni. A cégek életében pedig az iroda még mindig egy fontos eszköz, így hajlandók is erre költeni.

Mit a helyzet Magyarországon?

A téma kapcsán megkérdeztük Gyertyánfy Miklóst, a Gránit Pólus csoport működési vezérigazgató-helyettesét is, aki szintén előadója lesz a szeptember 28-i Property Investment Forum 2023 konferenciának.

A szakértő kiemelte, hogy az irodaterületek méretének további jelentős csökkenését már nem várják, azonban egyértelműen látható, hogy a rugalmas munkamódok és hibrid munkaformák továbbra is népszerűek maradtak. Megnőni látszik annak az irodapiaci szegmensnek a köre, mely keresi az olyan flexibilis irodamegoldásokat, amelyek innovatív környezetben, széles szolgáltatási körrel kiszolgálva lehetővé teszik a munkavállalók számára a hatékony és kellemes időszakos irodai jelenlétet. Ezeket a változásokat kell most lekövetniük a klasszikus irodapiaci szereplőknek, rugalmasan alkalmazkodva az aktuális igényekhez, társadalmi változásokhoz, megtalálni az egészségesen működő üzleti konstrukciós hidat a kereslet és kínálat között.

A bérleti díjak lassabban követik le a gazdasági környezet hirtelen mozgásaiból fakadó változásokat, így látványos elmozdulást nem mutatnak a statisztikák, de a bérlők megfontoltabbak, hiszen rengeteg, néha kiszámíthatatlan tényezőt kell figyelembe venniük és ez

az óvatosság a bérleti tárgyalások elhúzódásában, a feltételek rugalmasabb kezelésében mutatkozik meg.

Az infláció és annak hatásai, a továbbra is magas kivitelezési költségek, az energiaárak mind-mind a bérleti díjak kényszerű növekedéséhez kell hogy vezessenek, ám ez minden esetben egy lassabb folyamat, mire a piaci szereplők között beáll az egészséges egyensúly.

Az elmúlt évek váratlan és olykor extrém piaci helyzetei mind a bérbeadókat, mind a bérlőket kizökkentették az eddigi megszokott kerékvágásból, persze továbbra is megmaradtak a klasszikus elvárások, mint például a jó lokáció. Az új bérlők bevonzásához azonban egyedi igényekre szabott megoldásokra, rugalmas bérleti feltételekre, kényelmes irodai környezetre, technológiai fejlődésre is szükség van, de az ügyfélorientált szolgáltatások is kulcsfontosságúak lehetnek. Olyan hívószavak épültek be a mindennapjainkba, mint a wellbeing, az ESG, vagy az AI, ezekre a tendenciákra bérbeadóként is kiemelt figyelmet kell szentelni.

Emellett az energiahatékonyság is egyre fontosabb tényező a bérlők döntéshozatalában, a fenntarthatóság iránt elkötelezett vállalatok száma egyre nő. Örvendetes, hogy az egységesítés, a mérhetőség, és az összehasonlíthatóság feltételeinek megteremtésére irányuló erőfeszítések egyre összehangoltabbak, biztosabb támaszt nyújtanak majd a bérlőknek is a jövőben. A fenntarthatóság és az energiamegtakarítás iránti elkötelezettség nemcsak környezeti előnyökkel jár, hanem csökkenti az üzemeltetési költségeket is - tette hozzá.

