Tömegével hagyják el a fiatalok Londont - Ez áll a folyamat mögött

A húszas éveikben járó, idén lakást váltó bérlők jelentős része, 48%-a költözött a fővároson kívülre. A tendenciáért elsősorban a bérleti díjak ugrásszerű növekedése felelős, amelyek szeptemberben 16%-kal emelkedtek éves szinten, meghaladva az Európa-szerte átlagosan 9%-os emelkedést.

Az emelkedő költségek miatt még a viszonylag jól fizető állással rendelkező fiatal szakemberek is távozni kényszerülnek. Ez a tendencia a Covid-19 világjárvány idején megfordult, de most újraindult. Job Tabbush, a Centre for London munkatársa szerint London egyre inkább megfizethetetlenné válik a kevésbé tehetős fiatalok számára.

A 26 éves Rebecca Donaldson története jól példázza ezt a tendenciát, aki az egyszobás észak-londoni lakásából Birminghambe költözött, miután a főbérlője 800 fontról 1500 fontra emelte a bérleti díjat, amit a havi 2500 fontos fizetéséből már nem tudott volna kigazdálkodni.

A londoni bérleti díjak emelkedéséhez több tényező is hozzájárul. A magas kamatok nemcsak a jelzáloghitelek költségeit növelték a bérbeadók számára, hanem a potenciális vásárlókat is kizárták az ingatlanpiacról, ezáltal növelve a bérlakások iránti keresletet. A Spareroom nevű brit bérbeadási oldal szerint szeptemberben az utóbbi idők egyik legszűkebb piacát tapasztalták: minden hat leendő bérlőre csak egy szabad lakás jutott.

Vannak viszont a kereslet enyhülésére utaló jelek, mivel egyre többen költöznek családtagjaikhoz, vagy a városon kívüli területekre.

Az elmúlt évtizedben 15%-kal nőtt a szüleikkel együtt élő brit lakosok száma a Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai szerint.

A Trust of London szerint a londoniaknak a fizetések 5%-os emelkedése mellett 25%-kal többet kellene költeniük ahhoz, hogy a 2020-as életszínvonalukat fenntartsák. A növekvő bérleti díjak az előrejelzések szerint idővel kevésbé sokszínűvé és idősebbé teszik Londont - állítja Christine Whitehead, a London School of Economics munkatársa. A London és az Egyesült Királyság átlaga közötti jövedelemkülönbség 1997 óta most a legmagasabb,

az átlagos londoni háztartásnak 43%-kal magasabb a jövedelme, mint az átlagos brit háztartásnak.

A fiatalok elsősorban a közeli ingázó városokba, például az északkeleti Broxbourne-ba és a délkeleti Maidstone-ba költöznek. Aneisha Beveridge, a Hamptons kutatási vezetője megjegyezte, hogy bár a bérleti díjak emelkedése egyre távolabbra szorítja a bérlőket, ők továbbra is arra törekszenek, hogy a lehető legközelebb maradjanak a fővároshoz.

Címlapkép forrása: Shutterstock