Új szereplő jelent meg a hazai ingatlanpiacon

Új szereplőként, de a világszerte már 89 országban jelen lévő és 641 irodát működtető, 50 éves szakmai tapasztalattal és piacvezető know-how-val rendelkező RE/MAX hálózat tagjaként jelent meg a RE/MAX Go a hazai ingatlanpiacon, ami az első „RE/MAX Commercial” brand alatt induló, kifejezetten kereskedelmi ingatlanokkal foglalkozó iroda Magyarországon. A nyitás okán a hazai iroda alapítói és vezetői beszéltek terveikről és piaccal kapcsolatos várakozásaikról egy irodanyitóval egybekötött, szakmai est során.

Magyarországon a lakóingatlanokkal foglalkozó ingatlantanácsadók gyakran kereskedelmi ingatlanokat is elvállalnak, ami nem szerencsés, mivel a kereskedelmi ingatlanok a legtöbb esetben speciális tudást és szakmai ismereteket igényelnek. Erre kíván megoldást kínálni a RE/MAX Go, aminek a hagyományos ingatlanközvetítési funkciók mellett másik fontos célja a RE/MAX magyarországi hálózatán belül már meglévő lakossági és az újként megjelenő kereskedelmi hálózat közti szinergiák kiaknázása és fejlesztése.

"Nagy örömünkre szolgál, hogy a RE/MAX Go iroda megnyitásával immáron Magyarországon is elérhető a Commercial üzletág összes szolgáltatása, ami várakozásaink szerint meghatározó részét fogja képezni a hálózatnak, amely az elmúlt évben 55 ezer tranzakciót zárt le, több mint 22 milliárd dollár értékben világszerte" – emelte ki Keszthelyi Bence, a RE/MAX Magyarország ügyvezető igazgatója.

Merre halad a piac? – makroökonómiai kitekintés

A RE/MAX Go irodanyitó szakmai estjére vendégelőadóként meghívott Maróti Ádám, a Hold Alapkezelő szakértője szerint bár az utóbbi időben úgy tűnik, hogy az ingatlanpiac rosszabb időszakát éli, korábban is voltak már hasonló periódusok. Az elmúlt tíz év (2011-2021) rekordszintű alacsony hozamkörnyezete volt az, ami extrémnek számított. A bekövetkezett strukturális változások miatt nem valószínű, hogy az elmúlt tíz év alacsony hozamai visszatérnek, de az sem valószínű, hogy a korábbi rekordmagas, 12-14 százalékos hozamokat fogunk látni. Feltehetően a kettő között fog hamarosan új egyensúly kialakulni.

A tőkepiac - és a tőzsdei cégek - a hozamemelkedésre gyorsan reagáltak, de az ingatlanpicon az értékbecslők még kivárnak. A tőzsde mindig azonnal mindent beáraz, de az ingatlanpiacon a mostani szintekhez képest is lehet még leértékelődés. Négy dolog is amellett szól, hogy egy magasabb inflációs környezet marad velünk: de-globalizáció, lazább költségvetések, klímavádelem, demográfia.

A 2020-as években várhatóan tartósan magasabb nominális és reálhozamokkal kell majd együtt élnünk. Az inflációs várakozások még nem indultak el, de a reálhozamok már igen és az ingatlanpiac szempontjából az utóbbi a fontosabb. Most 0,5-1 százalék közötti német reálhozamokra számítunk, amely tartósan magasabb prime hozamokat eredményez majd a piacon és rövid távon könnyen lehetnek még túllövések is. A magyar prime hozamok az alábbiak szerint alakulhatnak:

iroda: 7,00%

bevásárlóközpont: 7,25%

ipari ingatlanok: 8,00%

Hozzá kell azonban tenni, hogy Magyarországon meglehetősen kevés a tranzakció. Ha viszont az osztrák Signa csődhöz hasonló eseményekből még több is előfordul, akkor azok akár ennél is feljebb lökhetik a régiós hozamokat, de összességében elmondható, hogy a fent említettek miatt – pl. erőteljesen csökkenő tőkepiaci hozamszintek és tartósan magas inflációs környezet – érdemes lehet újra az ingatlanbefektetések felé fordulni.

Mit ad a piacnak az új iroda?

Egy új iroda megjelenésekor felmerül a kérdés, hogy mik voltak azok a mérföldkövek, amik miatt az a döntés született, hogy ezt most érdemes megcsinálni – vázolta a kérdést a beszélgetés moderátora, Ditróy Gergely, a Portfolio üzletfejlesztési igazgatója.

Dr. Percz Péter, a RE/MAX Go Partnere elmondta, hogy minden gazdasági visszaesést általában fellendülés követ, és azért indultak el éppen most, mert egyrészt folyamatos igényt látnak az általuk kínált szolgáltatásokra, másrészt szeretnének jelen lenni akkor, amikor az ingatlanok iránt megindul a kereslet és visszatérnek a tranzakciók. Véleménye szerint az iroda vezetői és a RE/MAX által biztosított háttér közötti szinergiák eredménye egy kifejezetten szakmai és minőségi szolgáltatás lesz, a nemzetközi brand égisze alatt.

Pápai Dorottya, a RE/MAX Go Partnere és a RE/MAX Magyarország üzletfejlesztési igazgatója hozzátette, hogy az elmúlt évek során egyértelműen megmutatkozott, hogy komoly piaci igény van az összetett szolgáltatások iránt. Az ügyfelek már nem csak az ingatlanok értékesítésében, bérbeadásában fordulnak hozzájuk segítségért, hanem olyan kiegészítő területek is fontos szerepet játszanak, mint az ingatlan gazdasági- műszaki- és piaci- vizsgálata, azaz az aktuális környezetnek megfelelő helyzetkép kialakítása és az erre egyénileg szabott értékesítési stratégia kidolgozása. Ehhez párosulnak a szakértői csapat egyéni specializációi, azaz a finanszírozási, hasznosítási, adózási és üzemeltetési kérdések megválaszolása és támogatása nem csak az értékesítés során, hanem azt megelőzően és utána is.

Miben lesz más ez az iroda a meglévő kereskedelemi ingatlanok ökoszisztémájához képest?

Domján Balázs, a RE/MAX Go operatív vezetője kiemelte, hogy a RE/MAX Go saját tanácsadóin túl minőségi partnerekkel dolgozik együtt (pl. környezetvédelmi, műszaki tanácsadási vagy üzemeltetési területen), így kínálva komplex szolgáltatást a teljes tranzakciós ciklust lefedve. Dr. Percz Péter hozzátette, hogy azonosítottak egy ún. „niche”, azaz „réspiaci” szegmenst, ami szerint az 1 és 10 millió euró közötti tranzakciós kategóriában, azon belül is első sorban a KKV szektorban, van helye egy olyan új, minőségi tanácsadócégnek, mint amilyen a RE/MAX Go. Pápai Dorottya elmondta, hogy egy nemzetközi brandhez, a RE/MAX-hez, a világ legnagyobb ingatlanközvetítő és ingatlantanácsadó hálózatához kapcsolódtak és minden alapítónak több mint 15 éves intézményi ingatlanpiaci tapasztalata van, amely garantálja a magasszintű kereskedelmi ingatlanpiaci ismereteket. Ezen felül, ügyfeleik részére további biztosítékot jelentenek a hazai és nemzetközi szakmai szervezeti tagságok, úgy mint a MAISZ és az RICS, illetve a kifejezetten ritkának számító céges szakmai felelősségbiztosításuk.

A szakértők hangsúlyozták, hogy az iroda és a szolgáltatási paletta relevanciáját mi sem mutatja jobban, mint hogy megbízóik között már most is olyan cégek szerepelnek, mint az Erste Alapkezelő, a Richter és a KÉSZ Csoport. Rajtuk kívül számos nemzetközi és hazai céggel dolgoznak együtt országosan, illetve határokon kívül is a RE/MAX nemzetközi hálózatának köszönhetően.

Várakozásaik szerint a nemzetközi háttérnek és előnyeinek kihasználása kiemelkedő szerepet fog betölteni az iroda üzleti működésében, ezért a nemzetközi kapcsolatok erősítésére kiemelt hangsúlyt fektetnek, amelyből természetesen az ügyfelek is profitálni fognak.

Mi történik a piacon? Elindult már az érdeklődés?

Az iroda a nyáron kezdte el a működését, azóta számos megbízást és több folyamatban lévő adásvételi és bérleti tranzakciót tudnak felmutatni. Az általuk lefedett 1-10 millió euró közötti kategóriában élénkülést látnak az év második felében. Az idei harmadik negyedévig nagyon alacsony volt a piac dinamikája és a vevők érdeklődése, de a negyedik negyedévben már látszanak azok a jelek és tendenciák, hogy valami elindult a piacon, éppen ezért bíznak az iroda alapítói abban, hogy ez jövőre még nagyobb lendületet tud venni. Az energetikailag korszerű ingatlanok iránt továbbra is nagy a kereslet, az építőipar gyengélkedése miatt az új építésű ingatlanok piaca visszaesett, így a felújítások is fókuszban lesznek, emellett a funkcióváltásokra is lesznek példák, a céget is egyre többen keresik meg ilyen típusú igényekkel és ingatlanokkal egyaránt, akár kisebb eszközértékben is.

Az iroda finanszírozási és pályázati forrásszerzési tanácsadást is kínál ügyfeleinek, amellyel kapcsolatban elhangzott, hogy a piacot 2023-ban elsődlegesen a kamattámogatott hitelek dominálták, de mindenkinek az lenne az érdeke, hogy a bankok által saját forrásból nyújtott piaci hitelek is versenyképesek legyenek. Ez ma még nincs így, de Percz Péter bízik benne, hogy a közeljövőben ez is változni fog.

Mik a jövőbeli tervek?

Domján Balázs szerint az első teljes év célja a működési infrastruktúra véglegesítése és az iroda organikus bővítése. „Januárban költözünk a nagyobb irodánkba és legalább 5 új tanácsadót fogunk fél-egy éven belül felvenni, akiknek teljes körű képzési csomagot, kiváló irodai munkakörülményeket, egy jól és hatékonyan együttműködő csapatot és egy már meglévő minőségi ügyfélkört és ingatlanállományt tudunk kínálni.” Az iroda bemutatkozóját, szolgáltatási körét és ingatlanait az iroda honlapján lehet megtekinteni.

Pápai Dorottya egy másik célt is kiemelt, azt, hogy Magyarországon, ha valaki ebben a szegmensben érdeklődik, mindenki tudjon az irodájukról, emellett regionális szinten is tudjanak növekedni. Ez az időszak kiemelten fontos az életükben, hiszen most válnak egy induló cégből prosperáló céggé, így a következő hónapokban a legfontosabb az iroda bővítése azzal, hogy a növekedés mellett, továbbra is hatékonyan ellássák az összes piaci tevékenységünket.

A cikk megjelenését a RE/MAX Go támogatta.

Képek és címlapkép forrása: Kaiser Ákos / Portfolio