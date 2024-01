Óvatos optimizmus a brit lakáspiacon - Mi jöhet 2024-ben?

Az Egyesült Királyságban tavaly a lakásárak jelentős csökkenésére vonatkozó széles körű várakozásokkal szemben a tényleges visszaesés a vártnál kisebb volt annak ellenére, hogy a járvány után jelentősen, mintegy 25 százalékkal ugrottak meg az árak. Úgy tűnik, hogy amit egyesek közelgő válságnak véltek, azt végül sikerült elkerülni. A Pantheon Macroeconomics 2024-re enyhe áremelkedést vár és úgy tűnik, hogy a piac szilárdabbá válik.

A lakástulajdonlás tartós vonzerejét az Egyesült Királyságban a kínálat folyamatos hiánya és a bonyolult tervezési szabályok is támogatják, amelyek hozzájárulnak a magas ingatlanárak fenntartásához. Mivel az infláció lassul, és az előrejelzések szerint tavaszra a Bank of England által kitűzött célérték alá süllyed, az ingatlanok reálértéken történő árazása emelkedhet.

Robert Gardner, a Nationwide vezető közgazdásza idén a lakásárak stabilitására számít, amiben a kamatcsökkentéseknek is szerepe lehet. Dan Hanson, a Bloomberg vezető brit közgazdásza májusra várja az első kamatcsökkentést, amit továbbiak követhetnek, novemberre 4 százalékos jegybanki alapkamatot jósol.

A hat nagy hitelező által uralt brit jelzáloghitel-piacon a Trinity Lifetime Partners munkatársa, Peter Tsouroulla szerint versenystratégiák jelennek meg, mivel ezek az intézmények a piaci részesedésük megtartására törekszenek. Rachel Springall, a Moneyfacts Group szakértője szerint az elérhető jelzálogtermékek száma több mint tizenöt éve nem látott mértékben nőtt.

A lakásárak lehetséges ösztönzői közé tartozik a Jeremy Hunt kancellár által várt adócsökkentés is, de az inflációt meghaladó bérnövekedés és a vártnál alacsonyabb költségnövekedéssel szembesülő lakástulajdonosok refinanszírozása szintén támogatja a keresletet. Bár a megfizethetőség továbbra is szűkös a jelzáloghitel-törlesztések háztartási fizetésekhez viszonyított magas aránya miatt, a jelzálogköltségek csökkenésével ez a mutató is javulhat. Ezzel együtt a gazdasági mutatók a recesszióval kapcsolatos aggodalmak ellenére is a fellendülés lehetőségét sugallják.

Noha ezek a tényezők enyhíthetik a lakáspiaci visszaeséssel kapcsolatos aggodalmakat, de nem kezelik a lakástulajdonhoz való hozzáférés javításával kapcsolatos hosszú távú kihívásokat, amii egy tartós probléma és átfogóbb megoldásokat igényel.

Címlapkép forrása: Getty Images