Megújul az OTP belvárosi műemléképülete - Képeken a látványtervek

Megújul az V. kerületi Nádor utca 21. szám alatti műemléképület. Az 1910-15 között bér- és irodaházként készült épület jelenleg az OTP Bank Nyrt. egyik székházaként szolgál. Az új tervekért a Paulinyi & Partners Építésziroda felel.

Az OTP Nádor utca 21. szám alatti épülete eredetileg a monarchia egyik legnagyobb faipari vállalata, az Ugriai-Fasici Fabank számára épült. Az elmúlt közel 110 év alatt több felújításon is átesett, az épület jellege és a szecesszió stílusára jellemző homlokzati és belső díszítő elemei azonban megmaradtak. Ennek megőrzése a Paulinyi & Partners Építésziroda számára is elsődleges.

„A felújítás során a fejlesztés célja az épület műszaki állapotának és színvonalának emelése, műemléki restaurálása, továbbá az irodaház használhatóságának maximalizálása" – mondta a projektről Dr. Paulinyi Gergely DLA, a Paulinyi & Partners elnök-vezérigazgatója.

A tervezők három, egymással összhangban lévő, mégis különálló súlyponti területet határoztak meg. A tervek alapján a belső udvar központi rendezvények magtartására is alkalmas, modern térré alakul át. Ennek érdekében elbontják a függőfolyosókat és a földszinti toldalékrészeket, nagyméretű üvegdobozokat helyeznek a belső homlokzatra, valamint az udvart üvegtetővel fedik le. A földszint átalakítása folyamán a központi udvarhoz közösségi használatú teret, bankfiókvárót és központi teakonyhát-kávézósarkot kapcsolnak, amelyek külön-külön is használhatók, de rendezvények esetén egybe is nyithatók. Az épület általános szintjeinek, irodatereinek funkcionális megújítása során nagyobb légterű, átjárható, a humán interakciót lehetővé tevő tereket alakítanak ki. Az utcafrontra a műemléki értékek megtartása mellett nagyrészt üvegfalakkal rendelkező cellás irodák, míg a belső udvar felőli oldalra tárgyalók és pihenőterek kerülnek.

„Az épület műszakilag is megújul, fenntartható, energiatakarékos gépészettel és a mai kor szerinti elektromos rendszerekkel látjuk el az irodaházat. A ház közlekedési rendszerét is fejlesztettük, ezzel biztosíthatjuk a teljeskörű, akadálymentes elérést" – tette hozzá Márton Eszter, a Paulinyi & Partners projektvezető építésze.

Címlapkép forrása: Paulinyi & Partners Építésziroda