Új felsővezető a WING-nél

Tatár Tibor vezeti 2024. január 10-től a WING magyarországi lakó- és irodafejlesztési üzletágait. A cégcsoport által újonnan bevezetett pozícióban a továbbiakban ő felel a WING magyarországi lakó- és irodafejlesztési stratégiájának megvalósításáért, a tevékenység irányításáért, valamint a területekhez tartozó projektek előkészítéséért, levezetéséért és teljes körű felügyeletéért.

Tatár Tibor több mint 30 éves ingatlanszakmai múlttal rendelkezik, egyedülálló tapasztalattal bír magyarországi ingatlanfejlesztések és -befektetések megvalósításában és menedzselésében saját tőke felhasználásával és külső tőkepartnerek bevonásával. Közel húsz éven keresztül töltötte be a Futureal Development vezérigazgatói pozícióját, ahol komoly szerepe volt a cégcsoport hazai és regionális építkezésében. Ezt megelőzően a KPMG Property Services vezetőjeként öt évig nemzetközi ingatlantanácsadói területen dolgozott, illetve a TND Real Estate Advisory and Financial Consulting ügyvezető partnere volt, ahol ingatlan és privatizációs tanácsadással foglalkozott.

Tanulmányait 1990-ben fejezte be a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán. Később elvégezte a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem kétéves posztgraduális képzését, majd 1999-ben ingatlanszakértői mesterdiplomát szerzett a nottinghami Trent Egyetemen. Tagja az angol RICS ingatlanszakmai szervezetnek.

Tatár Tibor munkáját a jövőben a WING irodákért felelős vezérigazgató-helyettese, Angel Gábor, valamint a WING lakófejlesztésekért, a LIVING működéséért felelős vezérigazgató-helyettese, Martin János támogatja.

Címlapkép forrása: Getty Images