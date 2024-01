Hol épülnek fel idén Budapest legnagyobb irodaházai?

Nemrég jelent meg a BRF irodapiaci jelentése , ami a tavalyi utolsó negyedéves irodapiaci számokat ismertette. Ezzel együtt a Cushman & Wakefield egy részletesebb elemzést is közzétett, melyből kiderül, hogy melyek voltak a tavalyi és melyek lesznek az idei legnagyobb irodaházfejlesztések, emellett a kereslet és a hozamok változására is kitért. Utóbbi alakulása bizonyítéka annak, hogy sok más országhoz hasonlóan a magyar irodapiacon is érdemi leértékelődés ment végbe, ennek ellenére az óvatos optimizmus itt is érezteti hatását.