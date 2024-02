Most kiderülnek a valódi árak: tömegével dobják piacra külföldi ingatlanjaikat a bajba jutott kínai cégek

Egyre gyakrabban teszik ki a kínai befektetők a tulajdonukban lévő külföldi ingatlanokra ez eladó táblát - írja a Bloomberg . A kínai ingatlanválság ugyanis rontja a likviditásukat, amit az ingatlanok eladásával próbálnak megoldani. Az így kapott vételárak segítenek végre pontos számokat felállítani arról, hogy mekkora bajban is van az iparág, eddig ugyanis nem volt elég tranzakció.

A hitelköltségek emelkedése által kiváltott világméretű visszaesés már több mint 1000 milliárd dollárt törölt ki az irodai ingatlanok értékéből – mondta a lapnak a Starwood Capital Group elnöke, Barry Sternlicht. A teljes kár azonban még mindig ismeretlen, mivel nagyon kevés eszközt adtak el, így az értékbecslők kevés friss adattal rendelkeznek.

Tavaly az elmúlt évtized legalacsonyabb szintjére süllyedt a lezárt kereskedelmi ingatlanügyletek száma világszerte, a tulajdonosok nem voltak hajlandók meredek árengedményekkel eladni az épületeket. A piac viszont aggódik amiatt, hogy ez a kivárás jelentős nem realizált veszteségeket rejthet.

A New York Community Bancorp 27 éves mélypontját érte el kedden, miután részben a problémás ingatlanhitelek miatt csökkentette osztalékát és felhalmozott tartalékait. Az Európai Központi Bank aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a régió bankjai túl lassúak voltak ahhoz, hogy leírják a hitelek értékét, az Egyesült Királyság Pénzügyi Felügyelete pedig felülvizsgálja a magánpiacokon, köztük az ingatlanpiacokon végzett értékeléseket. Most viszont

az elmúlt évtized kínai terjeszkedése során megszerzett tengerentúli eszközök új tételei kezdenek megjelenni a piacon, mivel a kínai befektetőknek készpénzre van szükségük az adósságuk kifizetéséhez.

Ez pénzügyi veszteséget jelent: a guangzhoui székhelyű China Aoyuan Group Ltd. egysége például, amely egy 6 milliárd dolláros adósság-átütemezési terv közepén van, tavaly év végén a 2021-es vételárhoz képest mintegy 45%-os kedvezménnyel értékesített egy telket Torontóban.

Az eladások Ausztráliában is erősödnek, ahol a néhány évvel ezelőtt még ambiciózus kínai fejlesztők legtöbbje mára nagyrészt abbahagyta a vásárlást és inkább a projektek kiürítése felé fordult. A Country Garden Risland-i egysége nemrég 250 millió ausztrál dollárért adott el egy telephelyet Melbourne külvárosában, emellett egy Sydney-i fejlesztési eszközt is eladott mintegy 240 millió ausztrál dollárért.

Európa sem jelent kivételt, tavaly a Shimao Group Holdings Ltd.-hez köthető londoni irodaházat például 15%-kal olcsóbban értékesítették a 2022-es korábbi eladásához képest, de más londoni érdekeltségek is piacra kerülhetnek. A Country Garden egyik londoni leányvállalata már 10 millió font feletti értékvesztést könyvelhetett el.

A piac minden tranzakcióval egyre jobban tisztázza az értékeket, amiket az értékbecslők más eszközök értékelésére használhatnak fel, így ez széles körben értékvesztést idézhet elő, ami a hitelbiztosítási értékekre is hatással lesz.

A kereskedelmi ingatlanpiacon ugyanakkor nem Kína az egyetlen potenciális feszültségforrás. A dél-koreai befektetők is rosszul időzítettek az irodapiacokon, de a németek is nagy engedményekkel adnak el ingatlanokat. Az Egyesült Államokban a regionális bankoknál lejáró hitelhullám is várhatóan a mögöttes eszközök értékesítéséhet vezet, de kétségtelenül Kína az, ahol az eladókat talán a legtöbb dolog ösztönzi a gyors értékesítésre. A kérdés, hogy a piac mennyire veszi komolyan az így eladott ingatlanok árazását.

