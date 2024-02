Bizalomhiány és rossz kommunikáció jellemzi a magyar építőipart - Mi segíthet ezen?

Gyakori félreértések, elavult munkavégzési folyamatok és a bizalom alacsony szintje jellemzi a hazai építőipart - derül ki a PlanRadar felméréséből, ami azt vizsgálta, hogy milyen gondokat okozhat a fővállalkozók és a velük dolgozó csapatok, az alvállalkozók közötti rossz kommunikáció.

A felmérés alapján különösen aggasztó, hogy ötből négy generálkivitelező (a válaszadók 78 százaléka) úgy nyilatkozott, nem bízik meg teljes mértékben az alvállalkozóiban, nem biztos abban, hogy teljeskörűen elvégzik azt a munkát, amire leszerződtek, ami megnehezíti a minőségbiztosítással kapcsolatos elvárások teljesítését. Ezeket a problémákat számos esetben a felek közötti rossz kommunikáció, jellemzően a megbízás részleteinek tisztázatlansága okozza, ami zavart kelt és a válaszadók négyötödének tapasztalatai szerint vitákhoz vezet.

A megkérdezettek csaknem fele úgy nyilatkozott, nem kap elegendő információt az alvállalkozóktól a megfelelő projektfelügyelet biztosításához. Tízből kilenc generálkivitelező-csapat komoly stresszként éli meg, hogy a megbízható adatok hiánya vakvágányra terelheti őket és az egész projektet. A szereplők közötti rossz kommunikáció ugyanis a kapcsolatok rombolása mellett késedelmes teljesítésekhez is vezet. A válaszadók csaknem 60 százaléka úgy látja, hogy az alvállalkozókkal kialakult viták negatívan befolyásolták az eredményességet.

A kutatás arra is rávilágított, hogy a fővállalkozók és az alvállalkozók közötti rossz kommunikációért nem kizárólag az emberi tényezők a felelősek, az időhiánynak is fontos szerepe van ebben, amiben a folyamatok digitalizálása is segítséget nyújthat.

