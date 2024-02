Miért ilyen magasak a budapesti lakásbérleti díjak?

Portfolio 2024. február 27. 16:11

Számtalan gazdasági, politikai és társadalmi oka van annak, hogy ennyire elszálltak a magánbérleti piac árai. Több embernek lenne szüksége kiadó lakásra a városokban, mint amennyi elérhető lakóingatlan van, ami keresleti piachoz vezet, emellett a szabadpiaci körülmények és a szabályozatlanság is kedvez az árak elszabadulásának. A rövid távú, turisztikai célú lakáskiadások is kivonnak pár ezer ingatlant a hosszú távú magánbérleti piacról - összegezte az ezzel kapcsolatos gondolatokat a Habitat for Humanity Magyarország tanulmánya.