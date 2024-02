Megéri lakássá alakítani az elavult irodaházakat?

Az Egyesült Államokban számos város vizsgálja az elavult irodaépületek újrafelhasználásának lehetőségeit a pandémia után, egyben reménykedve abban, hogy ez hozzájárulhat a lakhatási válság enyhítéséhez. A Goldman Sachs csapata a fejlesztési lehetőségek felméréséhez olyan tényezőket vett figyelembe, mint az üresedési ráták, a bérleti díjak, az ingatlanok kora és azon irodák aránya, amelyek már nem tekinthetők gazdaságilag "életképesnek".

A kutatás eredményeként megállapították, hogy az Egyesült Államokban körülbelül 4% azon irodaépületek aránya, amelyek lakóingatlanná alakíthatók át. Az előrejelzések szerint ez az arány növekedni fog, mivel becslésük szerint az irodák üresedési rátája 2033-ra 18%-ra emelkedik a jelenlegi 14%-ról.

A jelentés kiemeli, hogy még a "nem életképes" épületek árai sem esnek elég alacsonyra ahhoz, hogy teljes mértékben fedezzék az átalakítás és finanszírozás költségeit - még olyan súlyosan érintett városokban sem, mint San Francisco, ahol az irodaépületek árai becslések szerint 2019 óta 35%-kal estek vissza, míg országos szinten csak 11%-kal.

Property Warm Up 2024 A hazai irodapiaccal is kiemelten foglalkozunk a március 7-i Property Warm Up 2024 konferencián. Részletekért kattints!

Az "nem életképes" minősítést egy iroda akkor kapja meg a Goldman kritériumai szerint, ha elővárosi területen vagy központi üzleti negyedben található, 1990 előtt épült és 2000 óta nem újult meg, valamint magasabb mint 30%-os üresedési rátát mutat.

A Goldman modellje alapján egy nem életképes iroda jelenlegi átlagos áron történő átalakítása négyzetméterenként 164 dollár veszteséget eredményezne. Ez azt jelenti, hogy az irodák négyzetméterárának ennyivel kellene csökkenie ahhoz, hogy megérje a lakássá alakítás.

Los Angeles esetén közelebb állnak a nullszaldós szinthez, mint New Yorkban de még ott is messze vagyunk attól. A Goldman csapat szerint San Franciscoban, Bostonban, Los Angelesben és Seattleben is tovább kell csökkennie az épületek árainak - több mint 30%-kal - ahhoz, hogy az átalakítások pénzügyileg megalapozottakká váljanak.

Címlapkép forrása: Getty Images