Megépülhet a felhőkarcoló Rákosrendezőn? - Mi szól a budapesti magasházak mellett és ellen?

Az egészséges város feltételei mellett a város építészetére és Rákosrendező fejlesztésére is kitértek a szakértők a Budapest Jövője Fórumon, ahol egyik kiemelt téma a felhőkarcolók kérdése volt. Az erről szóló panelbeszélgetésen többek között Budapest főépítésze is kifejtette véleményét a kérdésről.

Mit értünk felhőkarcoló alatt? Mikor lehetett volna felhőkarcolója Budapestnek? Mit tud ma egy felhőkarcoló, és vannak egyáltalán jó külföldi példák: Többek között ezeket a kérdéseket járták körül a szakértők Klaniczay János, Kortárs Építészeti Központ moderálásában.

Mindig az jelenti a felhőkarcolót, ami egy adott korban a csúcsteljesítményt jelenti. A XIX. század Amerikájában már a 10 emeletes ház is felhőkarcoló volt. A kérdés, hogy miért épülnek ezek, miért kell a csúcsokat ostromolni. Az 1960-as években tudatos cél volt, hogy Budapestnek is legyenek magasházai, pl. körszálló, OTP-ház, SOTE-torony. Lettek volna ennél grandiózusabb épületek is, de a finanszírozás és a technológia közbeszólt. Érdekesebb viszont, hogy mi motiválja ezek építését, mi hajtja az embert, hogy egyre magasabb házakat építsen – mondta el Erő Zoltán, Budapest főépítésze.

Túl azon, hogy egy felhőkarcoló magas, az is fontos szempont, hogy funkcióit tekintve egy minivárosként tudjon működni. Méretéből adódóan a beltér és a kültér olyan messze kerül egymástól, hogy a kettő közti kapcsolat ezeknél az épületeknél megszűnik, de természetesen az építészeti látvány is fontos. Az amerikai városok fejlesztése kezdetének idején építették át és tervezték meg a mai budapesti településhálózatot, de itt nem volt akkora tőke, ami egy ekkora torony építését lehetővé tette volna. Ez egyébként Bécsben sem volt jellemző. Általános szemlélet, hogy a síkabb város a jobb, miközben nem valószínű, hogy a felhőkarcoló látványa rombolná a városképet, a Duna Aréna például nem magas, de sokkal durvább látvány – vélekedett Smiló Dávid (Paradigma Ariadné).

Két út van: az észak-amerikai és az európai típus:

Előbbi New York és Chicago mintájára a modernebb, később alapított, gyorsan növekvő városokhoz köthető, ahol a városokkal szinte egy időben születik meg a felhőkarcoló. Európában amire megérkezik a felhőkarcoló építéséhez a technológia, a városhálózat már kialakult, így ott nem is feltétlenül a belvárosban épülnek ezek, vagy ha igen, azt sokan kudarcnak élik meg. Ambíció Budapesten is volt felhőkarcoló építésére, de utólag már örülünk annak, hogy ezek nem épültek meg – emelte ki Fonyódi Mariann (BME Urbanisztika Tanszék).

Épülhetne Magyarországon felhőkarcoló?

Ahol a piaci, gazdasági folyamatok indokolják, például a magas telekárak, ott valóban indokolt, de Európában nem ez a helyzet, ezért sem verhetett gyökeret a belvárosokban. Ugyanakkor nagyon sok szempont van egy felhőkarcolónál, nem csak a városkép – hangsúlyozta Fonyódi Mariann, aki szerint

Bécsben a Donau City egy jól megvalósult példa.

Rákosrendezőn könnyen fel lehetne húzni egy magasházat, hogy az ne legyen zavaró, ráadásul egy felhőkarcoló engedélyezése egyben egy tárgyalási alap is lehet arra, hogy cserébe a fejlesztő a komplett városrészt tegye rendbe – vélekedett Smiló Dávid.

A felhőkarcolót mindig piaci céllal kell építeni, de mi lenne ez Magyarországon? Kik lennének a bérlői? Hogyan telnének meg az emeletek?

A felhőkarcolónál nem az a kérdés, hogy jár-e, hanem az, hogy gazdaságilag van-e rá szükség

– emelte ki Erő Zoltán, hozzátéve, hogy vannak azért Európában is jó példák, amire Barcelonát lehetne említeni.

Rákosrendező fejlesztése – Mire van szüksége Budapestnek?

Balogh Samu, a főpolgármester kabinetfőnöke, Takács Ákos, építész , Tihanyi Dominika, tájépítész, Tosics Iván, városkutató, Zsuppán András, újságíró moderálásában beszélt arról, hogy mik a lehetőségei és a veszélyei a Rákosendezői beruházásnak. A beszélgetés főbb megállapításai:

Jó az, hogy az önkormányzat elkészített egy tervet, de fontos, hogy rákérdezzünk arra, hogy az építészeti kultúránk képes-e a társadalom számára vonzó alternatívákat felrajzolni a felhőkarcolós tervvel szemben.

Az országban nagyon sok alulról jövő beruházás van, ami nincs megbecsülve, noha ezek nagyon sokat tesznek hozzá a városhoz. A cél, hogy az ilyen jellegű kezdeményezéseket felkaroljuk.

Nem kérdés, hogy az ipari területek Európa-szerte a városok aranytartalékai, ha ezeket elrontjuk, akkor kevesebb zöldfelület és rosszabb élhetőségű lesz a város. Vannak arra jó példák, hogy a zöldfelületekhez egy ökológiai rendszer kapcsolódik, amihez egy ökológiai etika is tartozik.

Stockholmban is volt egy hasonló példa a Hammarby Sjöstad, de ott a magas zöldfelületi arány miatt megfizethetetlenül drágák lettek a lakások, a zöld elvitte a projektet, így nem érvényesülhettek a szociális szempontok. Éppen ezért végig monitorozni kell a beruházást, hogy a zöld és a szociális célok is érvényesülhessenek. Ha egy fejlesztő magasházat akar építeni, akkor nem a zöld és a szociális szempontokat fogja elsődlegesen figyelembe venni.

Nagyon nagy probléma, hogy lényegében a nyilvánosság kizárásával zajlik a projekt előkészítése, ami a belgrádi Waterfront projekt példája miatt aggasztó. Egy ilyen projekttel évtizedes lemaradást lehet behozni, így különösen szomorú, ha ez félresiklik, és nem az jön létre, amire szüksége van a városnak. Belgrádban ezt látjuk, a zöldfelületek, a közösségi közlekedés és a városlakók érdekének figyelembevétele nélkül egy teljesen hibás koncepció mentén valósul meg a projekt, hiába van a Száva partján, a vizet például meg sem lehet közelíteni.

Rákosrendező közösségi finanszírozás nélkül nem valósítható meg: van egy vízió és van egy kormányzati elképzelés, amelyek gyökeresen különböznek egymástól. A pozitív az lenne, ha a kerület, a főváros és a kormány leülne egymással beszélgetni és kompromisszumok mentén alakítanák ki a koncepciót, de erre szinte semmi esély nincs.

