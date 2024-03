Új ingatlankezelési vezetőt nevezett ki a ConvergenCE ingatlanfejlesztő

2024. január elsejétől új üzemeltetési vezető került kinevezésre a ConvergenCE-nél. Berkes Gellért már két és fél éve tagja az ingatlanfejlesztő csapatának. Mostantól Head of Property Management pozícióban kamatoztathatja a területen szerzett közel 15 éves szakmai tapasztalatát.

“Számomra mindig is nagy kihívást és motivációt jelentett az a környezet és vállalati struktúra, amelyben dolgozunk.” - kezdte Berkes Gellért. “A számos feladat, a bérlemények átadása és az épületfelújítások mellett sokat jelent, hogy ilyen elkötelezett és profi munkatársakkal dolgozhatok együtt. Köszönöm ezt a megtisztelő feladatot és bízom benne, hogy továbbra is úgy tudok majd teljesíteni, hogy az a vezetőink és a bérlőink elégedettségét is maximálisan kiváltja.”

“Büszkeséggel tölt el, hogy Gellért, munkájának és elhivatottságának köszönhetően most még fontosabb és felelősségteljesebb pozícióba került.” - vette át a szót Zeley Csaba, a ConvergenCE ügyvezető igazgatója. “Egy kiváló, magas szakmai tudású munkatársat találtunk, aki folyamatosan fejlődve igazolta, hogy nagyobb feladatokat is rá lehet majd bízni a jövőben. Nagy várakozással tölt el Gellért kinevezése, sok sikert kívánok neki az új szerepkörében.”

Címlapkép forrása: kép forrása: ConvergenCE/zsoltbatar