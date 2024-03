Így változhatnak idén a lakásárak a világ legnagyobb gazdaságaiban

Mérsékelten emelkedhetnek idén és jövőre a lakásárak a világ legnagyobb ingatlanpiacain. A Reuters felmérése szerint eközben a megfizethető lakások hiánya továbbra is problémát jelent, és a központi bankok kamatemeléseivel összefüggésben a jelzáloghitelek költségei is magasak maradnak.

Egy friss felmérés szerint a nagyobb ingatlanpiacokon a lakásárak idén és jövőre várhatóan csak mérsékelten emelkednek. A Reuters által végzett kutatás, amely február 15. és március 4. között zajlott, több mint 100 szakértő bevonásával készült. Ez eredmény arra utal, hogy a korábbi jelentős áremelkedések után bekövetkezett enyhe korrekció már a múlté.

A jelentés kiemeli, hogy a globális központi bankok kamatemeléseinek hatására nőttek a jelzáloghitelek kamatlábai, ami visszafogta az eladókat. Különösen az Egyesült Államokban volt érezhető ez a tendencia, ahol hosszú futamidejű jelzáloghitelek dominálnak.

Bár az elmúlt hónapokban csökkentek a jelzáloghitelek költségei, nem várható, hogy hamarosan visszaálljanak a járvány előtti szintre. Liam Bailey, a Knight Frank globális kutatási vezetője szerint sok piacot korlátozott kínálat jellemez, mivel az alacsony kamatozású hitelekkel rendelkező tulajdonosok nem akarnak ingatlanokat értékesíteni.

A felmérés szerint kilenc nagy ingatlanpiacon - beleértve az USA-t, Egyesült Királyságot és Kanadát -

az árak többségében emelkedni fognak, kivéve Németországot és Kínát, ahol gazdasági lassulás tapasztalható.

A luxuslakások iránti kereslet dominálta piacokon a világjárvány alatt tapasztalt drasztikus áremelkedés után már kisebb a tere a további emelkedésnek. A közgazdászok többsége szerint a központi bankok valószínűleg az év közepén kezdik el csökkenteni a kamatlábakat.

A megfizethető lakások hiányának problémája továbbra is jelen van. A felmérésben részt vevő elemzők többsége úgy véli, hogy ez a helyzet vagy változatlan marad vagy romlik az elkövetkezendő években. Damian Harrington, a Colliers globális tőkepiacok és EMEA kutatási vezetője szerint a megfelelő lakásokból több helyen is hiány van, és úgy véli, évtizedekbe is telhet megoldani ezt a problémát.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images