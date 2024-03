Elértük már a gödör alját? - Mit hoz a jövő az ingatlanpiacon?

Mi most a legnagyobb veszély a hazai ingatlanpiac számára? A finanszírozás, az ingatlanok használatának strukturális átalakulása, a jövővel kapcsolatos bizonytalanság, a társadalmi és politikai változások vagy a digitalizáció és az AI? Többek között ezekről a kérdésekről beszéltek a piac szakértői a Gránit Pólus és a Portfolio által közösen szervezett Property Warm Up 2024 konferencián, ahol a jövő ingatlanfejlesztései és a finanszírozható ingatlanok típusai is szóba kerültek.

A közönség többsége szerint a fent említett tényezők mind együtt jelentenek majd kihívást. Hogy mit gondol erről a Gránit Pólus, arról Ditróy Gergely, a Portfolio Csoport üzletfejlesztési igazgatója Ágházi Gyulát, a Gránit Pólus vezérigazgatóját kérdezte.

A legnagyobb kockázat a jövővel kapcsolatos bizonytalanság, ami miatt a döntéshozók jelenleg nincsenek döntéshozói helyzetben. Bár vannak tendenciák, de így sem tudják az ingatlanpiac szereplői, hogy mi lesz holnap,

a korábban látott 1-5 éves időtávú trendek ma nincsenek meg

– hívta fel a figyelmet Ágházi Gyula, aki szerint a globális bizonytalanság Magyarországon is ugyanúgy érezhető. Egy konkrét példát nézve a FED a 20 éves csúcson lévő kamatát a várakozások szerint 100 bázisponttal csökkentheti júniusra, aminek hatásai Magyarországra is begyűrűznek majd, és ez a finanszírozásra, a fejlesztői és befektetői étvágyra is kihat. Noha vannak magyar sajátosságok, például a családtámogatási rendszer, de összességében Magyarország inkább követője a nemzetközi trendeknek.

A következő 15 évben óriási vásárlóerőpotenciál fog megjelenni az alfa generáció részéről, ami az ingatlanfejlesztők működésére is hatással lesz

a lakásfejlesztőktől kezdve, az irodahasználati szokásokon (pl. home office kultúrája) át a bevásárlóközpontok működéséig.

Milyen a jövő ingatlanfejlesztése? Elértük a gödör alját?

Az ingatlanfejlesztőknek az lesz a jövőben a dolguk, hogy kinyissák a tereket, amiket az épületek ma lezárnak. Parkrendszereket kell elhelyezni Budapesten is, mert ez ma már minden ingatlanhasználó részéről igényként jelenik meg a belvárosban is – hangsúlyozta a szakértő.

Ágházi Gyula szerint az online offline kereskedés helyzete rendeződni látszik, a retail és a lakások is rendben lesznek, az irodáknál még vannak problémák, így ott részleges funkcióváltások – például hotelfunkció megjelenése – várhatók.

A közönség többsége szerint lesznek szereplők, akiknek már jobb lesz az idei év, de a többségnek még nem. Ágházi Gyula úgy véli, a gazdaság stabilabb lesz, a geopolitikai kockázatok mérséklődni fognak, a finanszírozás erősödni fog, így összességében a kedélyek megnyugvására számít.

Finanszírozási és befektetési kilátások 2024-re

Milyen volt a tavalyi év finanszírozói oldalról? A kamatok és az infláció csökkenése mellett mi szükséges ahhoz, hogy megfelelő szinten beinduljon a hitelezés? – tette fel a kérdést Dr. Ódor Dániel MRICS, a Taylor Wessing Partnere.

Ha egy fejlesztő pozitívan látja a jövőt, akkor a bankoknak is pozitívnak kell lenniük, mert ez egy finanszírozási lehetőséget jelent. Finanszírozás terén az irodapiacon még mindig csak a legjobb lokációk jöhetnek szóba, a bevásárlóközpontoknál a „street mall”-ok erősödtek, ezek finanszírozhatók, a szállodáknál pedig pozitív, hogy a turizmus visszatért a 2019-es közeli szintre. Bár az ötcsillagos szegmens Budapesten eléggé telített, de a 3-4 csillagosban is sok még a lehetőség. Emellett

a logisztika az egyik legjobban finanszírozható ágazat, amiben az autógyártás fejlődésének is nagy szerepe van

– hangsúlyozta Németh Miklós, az OTP Bank Speciális Finanszírozási Igazgatóságának ügyvezető igazgatója.

2023-ban azt gondoltuk, hogy 2024 már egy jó év lesz, de ez még nem teljesen valósult meg. A hitelpiacot és a lakásépítési piacot is figyelemmel kell kísérni. Bár egyelőre mindkét oldalon vannak problémák - a lakáspiac keresleti oldalán talán generálhatnak valamekkora érdeklődést az alacsonyabb kamatok - de fundamentálisan a bankok érdeke is az, hogy létrejöjjön egy élő piac – mondta el Balogh Péter, az MBH Bank Nagyvállalati és Speciális Hitelezési ügyvezető igazgatója.

Balogh Péter szerint a bankrendszer most sokkal jobban kontrollálja a saját helyzetét, mint 2008 után. Úgy látja, a lakásprojektekben lehetnek most finanszírozható termékek, és bár a logisztikában van most egy telítődés, de ott is sok még a jó lehetőség.

2024-ben is vannak még problémák, de 2023-nál már jobban állunk és a jövőben egyre tisztább képet láthatunk majd.

A fejlesztői akarat megvan, de a kereslet még nem indult el, ami a finanszírozási igényeket is meghatározza. A bérlők mozgása nagyon lelassult, a szállodafejlesztések finanszírozását a turizmus erősödése hajtja. A lakásban és a retailben lehetnek még jó termékek, de az iroda most kevésbé finanszírozható. Bérlakásokat eddig még nem finanszíroztunk, Magyarországon még nem elég erős ez a piac – tette hozzá Németh Miklós, aki egyetértett azzal, hogy a 2008 utáninál sokkal jobban állunk és a Covid okozta sokkból is kilábaltunk, így véleménye szerint 2024 jobb lesz, mint 2023 és 2025 az idei évnél is jobb lehet.

Címlapkép forrása: Akos Stiller / Portfolio