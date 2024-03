Navracsics Tibor: "Magyar Florida" legyen a Balaton, vagy megőrizzük lakóhelyként?

A területfejlesztésben a kis- és középvárosok kerülnek a középpontba, fontos feladat a vidék népességmegtartó erejének fokozása. A Balaton komoly demográfiai válságban van, amivel szintén foglalkozni kell – számolt be Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter siófoki konferencián tartott előadásáról a hírbalaton.hu

A miniszter szerint a területi egyenlőtlenségeket csökkenteni kell, aminek egyik fontos eleme a vidéki népességmegtartás erejének fokozása. Kiemelte, hogy a területfejlesztési politikában a jövőben az új fókusz a kis és középvárosokon, illetve azok térségén lesz, és a térségi együttműködésre nagyobb hangsúlyt kell fektetni.

Az elmúlt 10-15 év fejlesztéspolitikája főként a megyeszékhelyekre és a falvakra koncentrált, aminek az árát a kis- és középvárosok fizették meg.

A jövőben a közigazgatási határok helyett a funkcionálisan összetartozó térségekre szeretnék helyezni a hangsúlyt – mondta el a miniszter, aki szerint a Balaton-régió is ilyen térség, ami azért érdemel kiemelt figyelmet, mert a legnagyobb egybefüggő elöregedő térsége Magyarországnak, amely nagyon komoly demográfiai válságban van.

A koronavírus-járvány által is erősített belföldi vándorlás és az online munkavégzés előretörése nagy népességgyarapodást hozott a Balaton körül, de ez nem fiatalította a lakosságát. Az ok a magas ingatlanárakban keresendő, „ami a fiatalokra mért halálos csapás” – fogalmazott.

Elmondása szerint ez azt jelenti, hogy a budapesti öreg gazdag népesség lemegy a Balatonra és felvásárolja a házakat, a Balaton menti településeken lakó fiatalok pedig nem tudják elkezdeni az életüket, nem tudnak lakást, házat venni, így inkább elköltöznek onnan. A helyzetet súlyosbítja, hogy a jelenség ma már nemcsak a tópartot érinti, hanem a háttértelepüléseket is – tette hozzá.

"Magyar Florida" legyen a Balaton, vagy megőrizzük lakóhelyként?

A miniszter elmondta, hogy az üdülőrégióban a közszolgáltatásokat is fejleszteni kell, és a lakosság számára elérhetőbbé tenni. Véleménye szerint meg kell még vitatni azt, megtartható-e a Balaton lakóhelyként, vagy arra kell berendezkedni, hogy egyfajta magyar Floridaként, a jómódú magyar nyugdíjasok, illetve a felső- és felsőközéposztály nyaraló és pihenőhelye legyen, ahova néha leugranak vagy visszavonulnak.

Kiemelte, hogy, ő amellett érvel, hogy meg kell tenni minden erőfeszítést a Balaton lakóhelyjellegének visszahozására és erősítésére, így olyan fejlesztésekre van szükség, amelyek tájazonosak.

Navracsics Tibor kitért arra is, hogy ebben a munkában nagy szerepe van és lesz a helyi fejlesztési tanácsnak, amellyel együttműködik a tárca a most induló, 5 milliárd forintos kerettel rendelkező balatoni szolgálatilakás-fejlesztési programban is.

