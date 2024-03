Napelemeket telepítenek, korszerűsítik az energiafelhasználást a Gundelben

130. születésnapját ünnepli a Gundel Palota: a talán legismertebb magyar étterem több újítást is bevezet 2024-ben, de a gazdasági, piaci körülmények – a vendéglátószektor egészéhez hasonlóan – őket is érintik – hangzott el az üzemeltető Eventrend Group keddi sajtótájékoztatóján.

Kőrössy Zoltán, az Eventrend Group alapító partnere a Portfolio-nak elmondta: a cégcsoporton belül úgy tapasztalja, hogy a Covid óta nagyrészt visszatértek a turisták az éttermekbe: míg 2022-ben körülbelül 55 ezer vendéget szolgáltak ki,

tavaly 20-30 százalékot emelkedett a vendéglétszám, és idén is további 20 százalékos növekedésre számítanak.

A közelmúltban kirobbant háborúk miatt azonban mind az orosz, mind az izraeli vendégek, akik előszeretettel látogattak Budapestre, érezhetően hiányoznak a turisták közül. Ez pedig hatással van a vendéglátóhelyek (az Eventrend portfóliójába többek között a New York Café, a Centrál Kávéház, a Spoon Hajó, a Városliget Étterem és Kávézó, a Cziniel Cukrászda, a Főőrség Kávéház mellett öt vidéki szálloda és több jelentős catering-és rendezvényszervező cég is tartozik – a szerk.) forgalmára is.

Az évtized első éveiben kirobbant Covid járvány munkaerőpiaci szempontból megviselte a vendéglátóhelyeket: a korlátozások miatt tömeges elbocsátások történtek, viszont a Covid lecsengése után sokan nem tértek vissza a szektorba, biztosabbnak érezték az új munkájukat. Ennek ellenére Kőrössy úgy látja, hogy

tavaly elkezdett visszaszivárogni az éttermekbe a jól képzett személyzet.

Magyary Jenő, a Gundel Étterem ügyvezető igazgatója is megerősítette, hogy az elmúlt időszakban már lehetőségük volt az elvégzett munka minősége alapján válogatni a jelentkezők közül.

A szektort az elmúlt évek energiaár-emelkedése sem hagyta érintetlenül: az idén 130 éves Gundel Palotán ennek ellensúlyozása végett energetikai korszerűsítést is végeztek, többek között napelemeket is felhelyeztek, hogy csökkentsék az étterem rezsiköltségét, és a jövőben is folytatni kívánják az energetikai rendszer fenntarthatóbb irányba történő fejlesztését.

A keddi sajtótájékoztatón elhangzott: az idei évben kerek születésnapot ünneplő épületben található étterem több fontos újítást is bevezet. A Vakok Állami Intézetével együtt dolgozva kidolgozták a Braille-írásos, 11 tételt tartalmazó étlapot, illetve a Siketek és Nagyothallók Országos Egyesülete oktatóinak segítségével valamennyi dolgozó megtanulta a vendéglátásban gyakran használt kifejezések jelelését.

Az étterem számára ez azért bír kiemelt fontossággal, mert már az alapító Gundel Károly is úgy álmodta meg a helyet, hogy ott mindenki azonos kiszolgálásban részesüljön, rangtól, társadalmi osztálytól, pénztárcától függetlenül. A 30-as években még 1000 fős teraszt működtető étteremnek alapelve volt, hogy a szolgálókat, kocsisok is szívesen látják, ezért a terasz végében működött egy sörkert jellegű kiszolgálóegység, ahol virslit, perecet, sört árultak. A vezetőség ezekhez a gyökerekhez szeretne visszatérni: ma már nincs dresscode, és az árakat is úgy alakítják, hogy ne csak a legtehetősebbek engedhessenek meg maguknak egy éttermi vacsorát. A hazai és világgazdasági folyamatok ettől még nem változtak meg: az alapanyagok és a rezsi ára is jelentősen emelkedett az elmúlt években, amely nagy terheket rótt a vendéglátóegységekre. Magyary Jenő elmondása szerint az elszabaduló árakat több módon is próbálják visszafogni: nem hárítják át teljes mértékben a vendégekre az alapanyagárak növekedését, illetve az étlap összeállításánál figyelembe veszik, hogy mely alapanyagok maradtak megfizethetők, és ezeket részesítik előnyben.

Címlapkép forrása: Gundel Étterem