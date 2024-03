Magyarországnak egy nagyobb és növekvő Budapestre van szüksége, ami az egész ország fejlődését generálja. Ma viszont nem ez a helyzet, a főváros népessége trendszerűen csökken - hívta fel a figyelmet Ilyés Márton, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány elnöke a Smart Budapest Forum konferencián, ahol Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára a fővárost érintő legfontosabb kihívásokról beszélt.

Hogyan állítsuk meg Budapest lakosságának csökkenését és hogyan lesz a főváros ismét kétmilliós város? Míg Bécs népessége 1990-hez képest 1,7-ről 2 millió főre nőtt és más környező fővárosok népessége is emelkedik, Budapesten ezzel ellentétes folyamat zajlik - mondta el Ilyés Márton, aki szerint a vidéki iparfejlesztést ki kell egészíteni egy szolgáltatásfejlesztési nagyvárosi irányzattal. Nyitott gazdasági térségben nem érdemes vízfejről beszélni.

Budapest nem a vidékkel versenyez, hanem más európai nagyvárosokkal, aminek nemzetközi viszonylatban népességmagtartó ereje is lehet.

Elrettentő példaként Detroit városát említette a szakértő, ahol az autógyárak bezárása, a rossz lakáspolitika és a rossz fejlesztési irányok miatt az 1950-es közel 2 millió fős népesség mostanra 600 ezerre csökkent és ez a környező településekre is kihatott. Bár Budapest nem tart még itt, de nagyon oda kell figyelnünk, így 3 dolgot érdemes kiemelni: lakáspiac (alacsony megújulás, magas árak, ösztönzési szabályozási problémák), közigazgatás megszervezése (a fővárosi és agglomerációs fejlődést szolgáló szabályozások gyakran ellentmondanak egymásnak), új bevonási kultúra (a lakosság és a vállalkozások, szervezetek is sajátjukként kell, hogy tekintsenek a városra, legyen meg az összhang közöttük).

Komplex megoldásokkal lehetne élhetőbbé tenni Budapestet

Budapesten a dualizmus nagyjainak városépítő munkáiból akarunk ma is megélni. Nem a közlekedés az egyetlen probléma, amit meg kell oldani. Az ideális város emberközpontú és fenntartható, melynek részei a parkok, zöld homlokzatok, kevés autó, sok gyalogos, jó közösségi közlekedés. Ezekből ma Budapesten sok minden hiányzik, miközben növekszik az autóhasználat, az ingázás, de a városon belüli autós közlekedés is nő - hangsúlyozta Lánszki Regő.

Másik probléma a lakhatás, a lakóingatlanok 18 százaléka kihasználatlan, vagy nem lakó célra használják azt. A 15 perces városhoz szükséges szolgáltatások sok helyen hiányoznak.

Építőipar 2024 A hazai építőiparral kiemelten foglalkozunk a március 21-i Építőipar 2024 konferencián. Részletekért kattints!

Emellett a klímaváltozás is nagy kihívásokat tartogat, a lakások 75 százaléka a legkedvezőtlenebb energetikai besorolás alá tartozik, ami még jobban felértékeli a zöld fejlesztéseket. A fentiek eléréséhez kiemelten kell foglalkozni a barnamezős területekkel.

Az építési szabályozás az utóbbi időben rengeteg kiskaput teremtett, főleg a szintterületi mutatók esetében. Ezért is volt fontos az új Országos Építészeti Tervtanács megszületése. Elkészült a magyar építészetről szóló törvény, aminek célja, hogy az építészet a megtérülés kizárólagossága helyett az élhetőséget helyezze előtérbe.

A kerületi, a fővárosi és az országos szabályzatok miatt 25 szabályozás van érvényben ma Budapesten, ami nehezíti a megoldások hatékony megvalósulását.

A műemlékek helyzetével is foglalkozni kell, miután azok többletköltséggel óvhatók csak meg, amit nem lehet a tulajdonosokra hárítani, ezen felújításokat adó és illetékkedvezményekkel lehet ösztönözni.

Meg kell akadályozni az agglomeráció további terjeszkedését, az új lakóterületek kijelölése sokkal szigorúbb lesz.

Budapesten jelenleg hiányoznak a nagy víziók, de átfogó fejlesztésekre van szükség, hogy a lakók életminőségének javulása mellett a látogatók és cégek számára is vonzó lehessen a város. Az európai metropoliszok közti versenyben lemaradt Budapest, például Varsóhoz képest is. Meg kell határozni, mik Budapest erősségei, melynek része a smart city, de ez sem csak a digitalizációt, hanem a jó tervezést is jelenti.

A Duna szerepét is fontos lenne újragondolni. Ahol lehet, meg kell őrizni a természetközeli állapotot, a belvárosban pedig a folyópart átfogó fejlesztése szükséges, ami megteremti a folyó és a város kapcsolatát. Tőkebevonás nélkül ilyen méretű beruházások nem képzelhetők el, de mindezt a helyiek érdekeinek figyelembe vétele mellett szabad csak megvalósítani - emelte ki az államtitkár.

Címlapkép forrása: Shutterstock